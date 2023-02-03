شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يجب تجنبها لو عندك حصوات فى الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى مرض شائع يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا وعدم الراحة، وتتشكل حصوات الكلى عندما تصبح مواد معينة في البول ، مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك، شديدة التركيز وتشكل بلورات يمكن بعد ذلك أن تتحد هذه البلورات معًا لتشكل حصوات، يمكن أن تتراوح حصوات الكلى في الحجم من حبيبات الرمل الصغيرة إلى الحجارة الأكبر حجمًا، بحجم كرات الجولف يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا في الظهر والجانب وأسفل البطن أو الفخذ ، بالإضافة إلى الغثيان والقيء، بحسب موقع "Health".

يمكن أن تحدث حصوات الكلى بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك العوامل الوراثية والنظام الغذائي والجفاف.تناول الطعام باعتدال إذا كنت تعاني من حصوات الكلى

من أفضل الطرق للوقاية من حصوات الكلى هو الحفاظ على نظام غذائي صحي ومع ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين طوروا بالفعل حصوات الكلى ، هناك حاجة إلى خطة نظام غذائي محددة للمساعدة في منع تكون الحصوات في المستقبل.

أهم مبدأ للأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى هو تناول كل شيء باعتدال هذا يعني أنه يجب أن يهدفوا إلى اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية.

علاوة على ذلك ، من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى استهدف ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء يوميًا ، أو أكثر إذا كنت نشيطًا أو تعيش في مناخ حار.

من المهم أيضًا استهلاك كميات كافية من الكالسيوم من خلال المصادر الغذائية مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية الخضراء والأطعمة المدعمة، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الكالسيوم إلى زيادة مستويات الأوكسالات في البول.

تجنب الإفراط في تناول الملح يمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنخفض في الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والدهون المشبعة.

لا تفرط في تناول الخضروات الورقية

إحدى المجموعات الغذائية التي يجب أن يستهلكها الأشخاص المصابون بحصوات الكلى باعتدال هي الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالأكسالات لا ينبغي استهلاك هذه الخضار ، مثل السبانخ والبصل ، بكميات كبيرة لأنها يمكن أن تسهم في تكوين حصوات الكلى.

لموازنة أكسالات هذه الخضراوات ، يوصى باستهلاك منتجات الألبان بجانبها يمكن أن يتحد الكالسيوم من منتجات الألبان مع أكسالات الخضروات ، مما يقلل من خطر تكون الحصوات.

ما الأشياء الأخرى التي يجب عليك تجنبها إذا كنت تعاني من حصوات الكلى؟

تشمل القيود الغذائية الأخرى للأشخاص المصابين بحصوات الكلى الحد من الأطعمة غير النباتية والحلويات واستهلاك الكافيين.

يمكن للأطعمة غير النباتية ، مثل اللحوم الحمراء ، أن تزيد من مستويات حمض البوليك في البول، مما قد يساهم في تكوين حصوات الكلى.

يمكن للحلويات والكافيين أيضًا زيادة مستويات الكالسيوم في البول، مما قد يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى القائمة على

يجب على الأشخاص المصابين بحصوات الكلى اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية.