تعرفي على طريقة تحضير كرات الشوفان بالشوكولاتة الداكنة

المقادير

- الزبدة : ربع كوب

- العسل : ربع كوب (أبيض)

- القرفة : رشّة

- الشوكولاتة : 3 ملاعق كبيرة (داكنة ومذابة)

- زبدة الفول السوداني : 3 ملاعق كبيرة

- الشوفان : ثلاث أرباع الكوب (مجروش)

- القمح : 3 ملاعق كبيرة (جنين القمح)

- برش البرتقال : 2 ملعقة كبيرة

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة (خام ومنخول)

طريقة التحضير

في قدر على النار، ضعي الزبدة حتى تذوب، ثم أضيفي العسل الأبيض، والشوكولاتة الداكنة، وحركي المزيج.

ارفعي المزيج عن النار، ثم أضيفي إليه زبدة فول السوداني وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس.

أضيفي القرفة، وبشر البرتقال، وجنين القمح، والشوفان، وقلبي المزيج جيداً.

اصنعي كرات متساوية ومتوسطة الحجم من الخليط، ثم غمسيها في الكاكاو، وضعيها في الثلاجة حتى تتماسك، ثم قدميها باردة.

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