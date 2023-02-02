تعرفي على كيفية تحضير كيك شوكولاتة هش ولذيذ

المقادير

- لتحضير الكيك :

دقيق : كوب ونصف

الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب (غير محلى)

سكر : كوب ونصف

ملح : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

بيكنج بودر : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة ونصف

البيض : 2 حبة

حليب : ثلاث أرباع الكوب (ممزوج بملعقة كبيرة خل)

الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

ماء دافئ : ثلاث أرباع الكوب

- لتحضير التغليفة :

الشوكولاتة : 450 غم (مفرومة فرماً ناعماً)

شراب الذرة : ربع كوب

القشطة : كوبان وثلث الكوب

- الزبدة : حسب الحاجة (غير مملحة / لدهن الصينية)

- بودرة الكاكاو : حسب الحاجة (غير محلى / لدهن الصينية)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 175 درجة مئوية.

ادهني صينيتين بالزبدة ثم رشيهما بالكاكاو.

لتحضير الكيك: في الخلاط الكهربائي ضعي الكاكاو، والدقيق، والسكر، والبيكنج باودر، والملح، وبيكربونات الصوديوم، واخلطي المكونات قليلاً على سرعة منخفضة.

ارفعي سرعة الخلاط، وأضيفي البيض، والحليب، والزيت، والماء، وخلاصة الفانيليا.

اخلطي المكونات جيداً حوالي 3 دقائق حتى تتجانس تماماً.

قسمي المزيج في صينيتين واخبزيهما في الفرن لمدة 35 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

لتحضير التغليفة: ضعي الشوكولاتة في وعاء مقاوم للحرارة.

في قدر وعلى نار متوسطة، ضعي القشطة مع شراب الذرة واتركي المزيج يغلي.

اسكبي مزيج القشطة فوق الشوكولاتة واتركي الشوكولاتة تذوب دون تحريكها.

عندما تذوب تماماً اخلطي المزيج من الوسط إلى الخارج ولا تقومي بخلطه كثيراً.

أدخلي التغليفة إلى الثلاجة حتى تبرد وتجمد قليلاً مع ضرورة تحريكها كل 5 دقائق حتى لا تصبح سميكة.

اسكبي كوبين من التغليفة فوق قالب كيك واحد، ثم ضعي قالب الكيك الثاني فوق الأول ثم غلفي الوجه والأطراف بما تبقى من التغليفة ثم قدميه.

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