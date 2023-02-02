شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي على أفضل الأطعمة الصحية خلال فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى جميع الحوامل على تناول الأطعمة الصحية التي تساعدها في الحصول على صحة جيدة خلال هذه الفترة الحرجة، فالتغيرات التي تحدث لها خلال هذه الفترة تجعلها تسعى للوصول لصحة أفضل عن طريق اتباع النصائح المقدم لها.

ووفقا لذلك قدم التقرير النمشور عبر موقع “healthline” أبرز وأهم الأطعمة الصحية والمهمة للحامل خلال فترة الحمل، ومنها:

- التفاح:

يحتوي على نسبة جيدة من الألياف والعديد من العناصر الغذائية المهمة وأبرزها الحديد، والدهون الصحية لذلك يجب الحرص على تناولها بشكل منتظم خلال فترة الحمل، والهدف الحصول على فوائده التي لا تعد.

- الزبادي بالفواكه والمكسرات:

جميع العناصر التي توضع علي الزبادي أي الفواكه والمكسرات تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساعد الحامل في الحصول علي صحة جيدة خلال هذه الفترة، فامدادها بالكالسيوم وحمض الفوليك والحديد والفيتامينات المختلفة كفيتامين سي وأ ود، تعد من الحيل الغذائيةالرائعة، ولذا أسعي بشكل دائم لتناول هذا الطعام الرائع للحصول علي صحة جيدة خلال فترة الحمل.

- الفشار:

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا تناولك له بشكل دائم ييعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقليل فرص إصابة الحامل بالإمساك، ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تعمل علي تحسن صحة الجهاز الهضمي.

- الشوكولاتة:

تناولها يساهم بشكل كبير في تحسين صحة الأمعاء، والجهاز الهضمي، ولذا لا تترتدين بتناولها ولكن دون الإسراف، حتي لا تصابين بارتفاع نسبة ضغط الدم، والسكر.