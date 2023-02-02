شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لتقليل مخاطر احتشاء عضلة القلب فى الطقس البارد.. منها النشاط البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب الطقس البارد في شد الشرايين وإبطاء تدفق الدم وتقليل إمداد عضلات القلب بالأكسجين، ويجب أن يعمل قلبك بجهد مضاعف في الشتاء لضخ الأكسجين في جميع أنحاء جسمك لإبقائك دافئًا، نتيجة لذلك، يكون فصل الشتاء هو الوقت الذي تزداد فيه احتمالية حدوث جلطات الدم والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، ومع انخفاض درجة الحرارة ، يرتفع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وإليك التدابير الوقائية التي تساعد على تقليل خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب في أشهر الشتاء، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

تدابير لتقليل مخاطر احتشاء عضلة القلب في الشتاء:1. تناول الطعام بشكل صحيح

تعتبر الرغبة الشديدة في تناول الطعام في فصل الشتاء أمرًا معتادًا ، ولكن عندما يتعلق الأمر بنظامك الغذائي ، فإن التوازن هو المفتاح، فمن الضروري تزويد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها ليكون بصحة جيدة، تعد الفاكهة والخضراوات مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن المهمة التي تقوي جهاز المناعة لديك وتزيد من مقاومتك لأمراض مثل الالتهاب الرئوي والأنفلونزا ونزلات البرد.

2. النشاط البدنى

تمرن في المنزل للحفاظ على لياقتك، يمكن أن تقلل التمارين من التوتر، وبالتالي تحافظ على صحة القلب .

3. احذر من الأنفلونزا

يمكن أن يكون للأنفلونزا تأثيرات كبيرة محتملة بشكل متكرر طوال فصل الشتاء، من المرجح أن تصاب إذا كنت أكبر سنًا ولديك بالفعل مشكلة في القلب .

4. الحفاظ على صحة القلب

في المناخات الباردة ، يجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر للحفاظ على تدفق الدم في جميع أنحاء جسمك، تقل احتمالية تعرضك لمضاعفات إذا أصبت بنزلة برد ، إذا تمت إدارة صحة قلبك والأمراض الكامنة بشكل جيد من خلال أخذ الوصفة الطبية الخاصة بك على النحو الموصوف ، يمكنك دعم صحة قلبك بطريقة كبيرة، يمكنك الحفاظ على روتينك من خلال الالتزام بجدول زمني ،ضع هذه النقاط في الاعتبار للتأكد من بقائك آمنًا خلال فصل الشتاء.