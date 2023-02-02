شكرا لقرائتكم خبر عن السير بالحدائق يساعد المرضى على التعافي من القلق ومفيد لمرضى الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن الذهاب إلى المنتزه أو الحديقة التي تحتوي علي الكثير من الأشجار الخضراء ، قد يقلل من الحاجة إلى أدوية للقلق أو مرض الربو أو الإصابة الاكتئاب أو ارتفاع ضغط الدم أو الأرق.وذلك وفقا لما نشرته شبكة السي ان ان الامريكية .

ويشجع الأطباء بقوة المرضى الصغار والكبار على قضاء المزيد من الوقت في الخارج لتحسين صحتهم العقلية والبدنية، مشيرين إلى أن البرامج الطبية تتضمن بند إقناع المرضى بقضاء وقت ولو قليل في إحدى الحدائق، لأن ذلك يؤثر بشكل إيجابي علي فترة العلاج الخاصة بهم.

كما أشارت الأبحاث إلى أن العيش بالقرب من المساحات الخضراء والاستجمام في الطبيعة يمكن أن يحسن الصحة العقلية، ويقلل من مخاطر بعض الحالات الصحية الجسدية ، مثل أمراض القلب. لا يزال الباحثون يحاولون معرفة السبب ، لكن النظرية الرئيسية هي أن قضاء الوقت في الطبيعة يقلل من التوتر ، وهي حالة مرتبطة بالعديد من المشكلات الصحية.

وفي ذلك السياق ينصح أي طبيب المرضى بقضاء يوم في المتنزه بدلاً من وصف الأدوية اللازمة لمكافحة القلق ، رغم ان الطبيعة ليست علاجًا للمشاكل الصحية، وليس المقصود من وصفات المنتزه أن تُستخدم بدلاً من وصفات الأدوية. لكن يمكن للناس الاستفادة من الفوائد الصحية الطبيعة التي تتوافر بالحدائق .

بالإضافة انه اصبح ضمن البرنامج الصحي هو اقناع المرضي علي قيام بممارسات رياضية مثل المشي داخل المنتزهات والحدائق التي تتميز بطبيعة خضراء لافادتهم في المعالجة الصحية لهم .

ويقول مات وايت ، أخصائي علم النفس الصحي والبيئة بجامعة فيينا في النمسا ، إنه عندما يتعرض الجسم للإجهاد ، فإنه يخضع لتغيرات فسيولوجية، تحفز إفراز هرمون التوتر الكورتيزول ، والذي بدوره يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. وأشار إلى أن المستويات المرتفعة بشكل مزمن من التوتر مرتبطة بالقلق والاكتئاب. ويرتبط التوتر أيضًا بأمراض القلب والسمنة والنتائج الصحية السلبية الأخرى.