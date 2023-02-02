هل يمكن أن تسبب مستحضرات التجميل السرطان؟

بيروت - نادين محمد - منتجات التجميل تشمل المكياج والعناية بالبشرة والعناية بالشعر وأدوات النظافة والعطور، والتي تحتوي جميعها على مركبات كيميائية بعضها متهم بتعزيز فرص الإصابة بالسرطان، لاسيما لدى النساء.

هل مستحضرات التجميل آمنة؟

حسب الأدلة العلمية، فإن مستحضرات التجميل آمنة إذا قمت بشرائها من بائع تجزئة حسن السمعة تضمن صلاحية المستحضرات. لكن بعض المواد ممنوعة في مستحضرات التجميل، والبعض الآخر محظور. على سبيل المثال، لا يمكن استخدام بعض المكونات إلا بكميات صغيرة لا تسبب ضررا لاحقا.

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هل يمكن أن يسبب مزيل العرق السرطان؟

حسب خبراء، استخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق وبخاخات الجسم لا يسبب السرطان.

تساءل بعض الناس عما إذا كان الألمنيوم في بعض مزيلات العرق والبخاخات يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لكن، لا يوجد دليل جيد يشير إلى هذا. لكن يفضل عدم استخدام رذاذ مزيل العرق قبل فحص الثدي. هذا لأنها يمكن أن تؤثر على نتائج الفحص ، وليس لأنها ضارة.

هل يمكن أن تسبب صبغة الشعر السرطان؟

لا يوجد دليل على أن الاستخدام الشخصي لصبغة الشعر يسبب السرطان. وهذا يشمل تغطية الجذور المنتظمة، وتغيير لون شعرك.

هناك بعض الأدلة على أن التلامس اليومي مع صبغة الشعر، على سبيل المثال من قبل مصففي الشعر والحلاقين ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة. هذا يحتاج إلى مزيد من البحث للتأكد.

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هل يمكن أن تسبب بودرة التلك السرطان؟

هل بودرة التلك آمنة للبشرة؟ سؤال كان محل نقاش وبحث من قبل كثير من الدراسات حول هناك زيادة محتملة في خطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء اللائي يستخدمن بودرة التلك على أعضائهن التناسلية. ولكن لا يوجد دليل كافٍ للقول بأن بودرة التلك تسبب سرطان المبيض. هناك حاجة إلى مزيد من البحث في دراسات أكبر وعالية الجودة لتأكيد ما إذا كان هناك ارتباط أم لا

هل يمكن أن يسبب البارابين السرطان؟

يستخدم البارابين في مستحضرات التجميل كمادة حافظة. هذا يعني أنها تسمح للمنتجات بأن تدوم لفترة أطول. ولكن هل هناك أضرار البارابين على الشعر.

وجدت بعض الدراسات الصغيرة التي أجريت على الفئران أن البارابين قد يعمل مثل هرمون الاستروجين المرتبط بسرطان الثدي.

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المصدر: موقع cancer research