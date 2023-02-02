6 علاجات سريعة تخلصك من البلغم.. بدون أدوية

بيروت - نادين محمد - هل تعانين من ظهور المخاط والبلغم فيمكن لجسمك أن يفرط في تكوين المخاط عندما يكون لديك نزلة برد أو جيوب أنفية أو لديك حساسية، إليك كيفية التخلص من المخاط والبلغم الزائد ببعض العلاجات التالية.

من المهم التأكيد على أنه على الرغم من احتواء تلك العلاجات على العديد من الفوائد الصحية، إلا أن هذه العلاجات لا تحل محل العلاج الذي يصفه الطبيب.

1- بخاخ محلول ملحي للأنف

يساعد ذلك في ترطيب أنسجة الأنف والجيوب الأنفية، يمكنك استخدم بخاخ معقم يحتوي على كلوريد الصوديوم.

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2-الغرغرة بالماء المالح

يمكن أن يؤدي المضمضة بمحلول الماء والملح الي الكثير من الفوائد، اضيفي حوالي ملعقة صغيرة من الملح لكل كوب من الماء الدافئ إلى تخفيف التهاب الحلق عن طريق التخلص من المخاط.

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3- الأوكالبتوس

سواء كان بلسم الأوكالبتوس أو زيتًا أساسيًا ، فإن رائحة الأوكالبتوس يمكن أن تساعد في تخفيف المخاط في صدرك.

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4- عصير الليمون والعسل

مزيج الليمون والعسل غني بفيتامين ج ومضادات الأكسدة. يمكن أن يساعد في تقليل التهاب مجرى الهواء التنفسي، مما قد يخفف من السعال ويسرع الشفاء من البرد والإنفلونزا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعسل أن يرطب الحلق ويقلل من تهيج الأنسجة، مما يساهم في تخفيف السعال.

فقط امزجي عصير 1 ليمونة و ملعقة كبيرة عسل و200 مل (7 أونصة) من الماء.

تخلط جميع المكونات في الخلاط وحليها بالعسل قبل الشرب، مع الحرص على شربها في أسرع وقت ممكن. تحققي من العلاجات المنزلية السريعة لنزلات البرد والانفلونزا.

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5. عصير البرتقال والأناناس والجرجير

يعد مزيج البرتقال والأناناس والجرجير من المشروبات الغنية بفيتامين ج وفيتامين أ والحديد والبوتاسيوم والبروميلين. تحتوي هذه المواد على مقشع ومضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، مما يساعد على التخلص من البلغم وتقوية جهاز المناعة لتسريع الشفاء من البرد والإنفلونزا.

لتحضيره تحتاجين المكونات التالية :

½ فنجان مليء بأوراق الجرجير وسيقانه

عصير برتقال واحد

1 شريحة أناناس

الصورة من موقع AdobeStock

ضعي جميع المكونات في الخلاط واخلطيها حتى تمتزج جيداً وتناولي نصف كوب من هذا العصير مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم أو كلما شعرت بنوبة سعال شديدة. اقرئي المزيد عن العلاجات المنزلية للسعال التي يمكنك تجربتها.

6. شراب الزنجبيل بالقرفة

تكمن فائدة الزنجبيل مع القرفة في محاربة السعال المصحوب بالبلغم الناتج عن الزكام أو الإنفلونزا.

المكونات:

1 عود قرفة أو 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 كوب شاي مقشر من جذور الزنجبيل، مقطع إلى شرائح

85 جرام من السكر البني

100 مل من الماء

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يمكنك غلي الماء مع السكر ، مع التأكد من الاستمرار في التقليب حتى يذوب السكر تمامًا. أطفئي النار وأضيفي الزنجبيل والقرفة وقلبي. قومي بتخزين المشروب في وعاء زجاجي نظيف وجاف.

لا ينبغي أن يستخدم هذا الشراب من قبل الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مشاكل التخثر أو الأشخاص الذين يتناولون مضادات التخثر ، حيث يمكن أن يزيد من خطر حدوث نزيف وكدمات، بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام هذا الشراب من قبل النساء الحوامل اللائي اقتربن من موعد ولادتهن.

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المصدر : موقع بولد سكاي الهندي