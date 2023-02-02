أعراض نقص المغنسيوم عند النساء

بيروت - نادين محمد - أعراض نقص المغنسيوم عديدة ويجب الانتباه إليها لأن المغنسيوم من المعادن التي تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على ثبات ضربات القلب، وتنظيم ضغط الدم، وبناء عظام قوية والحفاظ عليه.

ويعد من الصعب تشخيص نقص المغنسيوم لأن الأعراض لا تصبح واضحة حتى تكون مستويات المغنيسيوم لديك منخفضة للغاية. وعلى الرغم من أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة الصحية يمكن أن يلبي عمومًا المدخول اليومي الموصى به، إلا أن هذا لا يكفي دائمًا لمنع حدوث مشكلة.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بنقص المغنيسيوم. يمكن لاضطرابات الجهاز الهضمي، مثل مرض الاضطرابات الهضمية، أن تزيد من فقدان الجهاز الهضمي للمعادن الأساسية وتحد من امتصاص المغنيسيوم.

كما أن داء السكري من النوع 2، ومتلازمة إعادة التغذية، ومتلازمة العظام الجائعة، ومشاكل الكلى الوراثية تزيد أيضًا من خطر الإصابة بنقص مغنسيوم الدم .

علامات وأعراض نقص المغنيسيوم

تميل أعراض نقص المغنيسيوم إلى أن تكون غير محددة، إليك أبرز علامات نقص المغنسيوم.

1. فقدان الشهية

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عادة ما يكون هذا هو أول علامة على نقص مغنسيوم الدم. هذه واحدة من تلك الأعراض غير المحددة التي يصعب تحديدها.

2. الغثيان أو القيء

من الأعراض الأخرى غير المحددة لنقص المغنيسيوم الغثيان أو القيء، إليك طرق طبيعية لعلاج الغثيان.

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3. التعب

يشعر الجميع بالتعب من وقت لآخر. ولكن إذا كنت تشعرين بالتعب المستمر الذي لا يتحسن مع الراحة الكافية والنوم الجيد، فقد حان الوقت لتدوين الملاحظات ومراجعة طبيبك. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التعب ليس كافيًا لتشخيص حالتك لأنه عرض غير محدد لانخفاض مستويات المغنيسيوم. اليك هذه الوصفة للتخلص من التعب بسرعة.

4. الضعف

نظرًا لأن هذا المعدن يلعب دورًا مهمًا في الأداء السليم للعضلات - أكثر من ذلك في ثانية - فمن المحتمل أن يتسبب تناول المغنيسيوم غير الكافي في الوهن العضلي.

5. تقلصات وتشنجات عضلية

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يعد تقلصات العضلات هي علامة على نقص المغنيسيوم. وهو من المعادن التي تلعب دورًا مهمًا في مساعدة العضلات على الاسترخاء وتنظيم تقلصات العضلات وتخفيف التشنجات .

6. ارتفاع ضغط الدم

تشير الدراسات إلى أن نقص المغنيسيوم يساهم في ارتفاع ضغط الدم، مما قد يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب .

7. عدم انتظام ضربات القلب

يعد عدم انتظام ضربات القلب أمرًا خطيرًا. يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر أو دوارًا أو ضيقًا في التنفس أو حتى الإغماء، ويمكن أن يكون سبب عدم انتظام ضربات القلب هو انخفاض مستويات المغنيسيوم.

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8. هشاشة العظام

إذا كنت لا تنتبهين لنقص المغنيسيوم في الجسم قبل أن يتسبب في زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، وذلك إذا تزامن نقصه مع نقص الكالسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين D و K - جنبًا إلى جنب مع التقدم في السن.

على الجانب الآخر يعد الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بحالة تضعف العظام، وأكثر عرضة لخطر الإصابة بالكسور.

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المصدر : موقع هيلث لاين

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