شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 20 مليون إصابة بكورونا خلال الفترة (2 - 29) يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم الابلاغ عن ما يقرب من 20 مليون إصابة جديدة وأكثر من 114 ألف وفاة في آخر 28 يومًا خلال الفترة (2 - 29) يناير الماضي بانخفاض 78% وزيادة 65% على التوالي مقارنة بالأيام الثمانية والعشرين السابقة.

وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم الخميس حول تطورات انتشار فيروس كورونا - أنه منذ بداية الوباء وحتى 29 يناير الماضي، تم الإبلاغ عن أكثر من 753 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 6.8 مليون وفاة على مستوى العالم.