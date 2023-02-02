شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعد فقدان الوزن عند النساء أصعب من الرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أسباب تجعل فقدان الوزن أصعب عند النساء منه عند الرجال، لكن هذا لا يعنى أن النساء لا يفقدن الوزن على الإطلاق بل يجب أن يلتزمن بحيل صحية لفقدان الوزن، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب تجعل فقدان الوزن عند النساء أصعب من الرجال، بحسب موقع "Health".

أسباب صعوبة فقدان الوزن على النساء

1. جسم الأنثى مصمم لتخزين الدهون أكثر من الذكور

تخزن النساء دهونًا أكثر من الرجال، حيث تحتاج إلى الدهون الزائدة للولادة، وإنتاج الهرمونات وكذلك الرضاعة الطبيعية.

2. تأتى المشاعر فى طريق رحلة فقدان الوزن

مع كل صعود وهبوط فى المشاعر، يمر جسمك بسلسلة من التغيرات الهرمونية، هذا يجعل فقدان الدهون أكثر صعوبة.

3. النساء لديهن كتلة عضلية أقل من الرجال

العضلات هى العنصر النشط فى الجسم، وكلما زادت كتلة العضلات زاد عدد السعرات الحرارية التى يمكن أن يحرقها الشخص بشكل افتراضى، ونظرًا لأن كتلة العضلات لدى النساء أقل من الرجال، يصبح فقدان الوزن عملية أبطأ نسبيًا.

4. النساء يتناولن عادة الكثير من الطعام أكثر من الرجال

تقوم النساء عمومًا بالكثير من المهام لأنهن يقمن بإدارة العمل والمنزل والأسرة والأطفال والالتزامات الاجتماعية وغير ذلك الكثير، لذلك فهم أكثر عرضة للوصول إلى وجبة خفيفة مريحة قد لا تكون خيارًا صحيًا حتى أنهم قد يأكلون أطعمة غير صحية عندما يكونون متوترين.





اتباع نظام غذائى صحى لفقدان الوزن للنساء

من المفترض أن يكون النظام الغذائى روتينًا غذائيًا بسيطًا يمكن للمرأة اتباعه لسنوات لذلك، يجب أن يركز النظام الغذائي الذي يساعد في إنقاص الوزن على توفير العناصر الغذائية الصحيحة في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة

كل شخص لديه متطلبات فريدة وبالتالي يحتاج إلى نظام غذائي فريد لكن التنسيق البسيط الذي يمكن لمعظم الناس اتباعه هو..

• أبدأى يومك بلتر من الماء الدافئ.

• بعد ساعة، تناولى كوب من الكرفس والزنجبيل وعصير الليمون.

• لتناول الإفطار اختاري حبوب من اختيارك مع بعض التوابل مع ملعقة كبيرة من بذور عباد الشمس وملعقة كبيرة من بذور السمسم ونصف ثمرة من البرتقال أو اليوسفى.

• في منتصف الصباح، اشرب الشاي الأسود أو شاي الماتشا.

• لتناول طعام الغداء، تناول البروتين المشوي وكوب من الخضار المطبوخة وملعقة من الصلصة وقليل من الأرز البني.

• في المساء تناول 2-3 حبات من المكسرات مع فاكهة أو زبادي.

• للعشاء.. قطعة من السمك بحجم كف اليد أو كوب من الفاصوليا مع وعاء من الخضار مثل السلطة.

• بعد العشاء.. اشربى كوباً من الزنجبيل وشاى البابونج.