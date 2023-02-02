شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تجربيه على بشرتك.. كل ما تحتاجين معرفته عن التقشير الكيميائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقشير الكيميائي طريقة فعالة لتحفيز نمو الجلد الجديد وإنتاج الكولاجين لجعل البشرة تبدو أكثر شبابًا، تتضمن هذه الإجراءات وضع محاليل كيميائية على الجلد لتسهيل نمو الجلد الأكثر نعومة، يهدف التقشير الكيميائي إلى تحسين مظهر التجاعيد أو أضرار أشعة الشمس أو الندبات أو تغير لون الجلد عن طريق تحفيز ليس فقط نمو الجلد الجديد ولكن أيضًا إنتاج الكولاجين وتوزيع الميلانين بشكل متساوٍ، تتضمن العملية إزالة الطبقات العليا من الجلد، وإليك كل ما تريدين معرفته عن التقشير الكيميائى، وفقا لما نشره موقع " healthnews".





أنواع التقشير الكيميائيالتقشير الكيميائي الخفيف :

يعرف باسم التقشير الكيميائي السطحي ، يزيل فقط الطبقة الخارجية من الجلد، تعمل هذه المقشرات على تقشير البشرة بلطف باستخدام أحماض خفيفة مثل حمض الجليكوليك، يمكن إزالة هذا الجلد - البشرة - بشكل متكرر كل أسبوعين ويساعد على معالجة الجفاف والتجاعيد الدقيقة وتفاوت لون البشرة وحب الشباب.

التقشير الكيميائى المتوسط :

يزيل التقشير الكيميائي المتوسط ​​كلاً من البشرة وجزء من الأدمة التي تقع تحتها، يعالج التقشير الكيميائي المتوسط ​​قضايا مماثلة مثل التقشير الكيميائي الخفيف ولكنه يعطي نتائج أكثر أهمية وقد لا يحتاج إلى التكرار في كثير من الأحيان لإنتاج نفس التأثيرات، هذه المقشرات ، التي تستخدم حمض الجليكوليك أو حمض ثلاثي كلورو أسيتيك ، تزيل المزيد من خلايا الجلد التالفة مقارنة بالتقشير الكيميائي الخفيف.

التقشير الكيميائى العميق :

يزيل التقشير الكيميائي العميق الجلد في عمق الأدمة وقد يوصى به ، على عكس التقشير الكيميائي الخفيف والمتوسط ​​، للنمو السرطاني أو التجاعيد العميقة أو الندبات الأكثر شدة، لتحقيق نتائج أكثر ، غالبًا ما تستخدم التقشير العميق الفينول الكيميائي.

سلبيات التقشير الكيميائي

لا يؤدي التقشير الكيميائي إلى شد الجلد ولا يمكنه إزالة التجاعيد العميقة أو الندبات العميقة تمامًا، التقشير الكيميائي معروف أيضًا بترك البشرة حمراء ومنتفخة ، وهو رد فعل طبيعي لإزالة طبقات الجلد ويمكن أن يشمل أيضًا الجرب، مع التقشير المتوسط ​​والعميق ، يمكن أن يستمر احمرار الوجه لعدة أشهر.

هناك بعض المخاطر الأخرى المرتبطة بالتقشير الكيميائي ، بما في ذلك تغيير لون الجلد إلى لون أغمق أو أفتح عند ظهور الندبات ، يمكن استخدام المضادات الحيوية غالبًا لتقليل شدتها، تعد المضاعفات التي تحدث مع التقشير الكيميائي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة ، يزداد خطر حدوث مضاعفات أيضًا عندما يتعرض الأشخاص لأشعة الشمس أو بعض عوامل التقشير.

تجنب مضاعفات التقشير الكيميائي

في بعض الحالات ، يؤدي التقشير الكيميائي إلى حدوث عدوى قد تكون بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، حمض الكربوليك المستخدم في التقشير الكيميائي العميق قادر أيضًا على التأثير على القلب، مما يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب ، أو إتلاف عضلة القلب، عادة ، يتم تجنب هذه المضاعفات عن طريق إجراء فترات قصيرة من التقشير الكيميائي العميق في وقت واحد.

بشكل عام ، يمكن تجنب المضاعفات الناتجة عن التقشير الكيميائي عن طريق تقييم مخاطر كل مريض وإجراء التقشير بالعمق المناسب الذي يوازن بين المخاطر والنتائج المرجوة، بعض الأشخاص المعرضين لخطر متزايد من التقشير الكيميائي هم الأشخاص الذين يصابون بالجدرة ، وأولئك الذين لا يستطيعون تحمل واقيات الشمس ، وأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل (PIH).

ما يجب تجنبه بعد التقشير الكيميائي

التقشير الكيميائي الخفيف سطحي بدرجة كافية بحيث لا يتطلب الكثير من التوقف، يتعافى معظم الأشخاص من التقشير الكيميائي الخفيف في غضون أسبوع وغالبًا في غضون 4 أيام، ومع ذلك ، قد يستغرق التعافي من التقشير الكيميائي المتوسط ​​والعميق ما يصل إلى 3 أسابيع.

من المهم اتباع توصيات طبيبك بعد كل التقشير الكيميائي ، وهو مهم بشكل خاص بعد التقشير الكيميائي العميق، يعد البقاء بعيدًا عن الشمس أمرًا مهمًا حتى يشفى الجلد تمامًا، من المحتمل أيضًا أن ينصحك طبيبك بتجنب مستحضرات التجميل وسيخبرك بأفضل طريقة لغسل وترطيب وجهك وإعطائك تعليمات لتخفيف الآلام، غالبًا ما تكون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مفيدة لكل من الألم والتورم الذي يحدث بعد التقشير الكيميائي.