شكرا لقرائتكم خبر عن الدواء المنوم يزيد فرص إصابتك بالخرف وألزهايمر.. دراسة تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن أدوية النوم تزيد من خطر الإصابة بالخرف، وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المنومة بشكل متكرر هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 79٪ من أولئك الذين لا يستخدمون الحبوب المنومة أبدًا، بحسب موقع " neurosciencenews".

في الدراسة، تم تسجيل ما يقرب من 3000 من كبار السن غير المصابين بالخرف، والذين يعيشون خارج دور رعاية المسنين ، في دراسة الصحة والشيخوخة وتكوين الجسم ومتابعتهم على مدى تسع سنوات في المتوسط كان متوسط أعمارهم 74 سنة ؛ 42٪ كانوا من ذوي البشرة السمراء و 58٪ من ذوي البشرة الفاتحة.

خلال الدراسة، أصيب 20٪ بالخرف من المشاركون ذوى البشرة الفاتحة الذين يتناولون أدوية النوم "غالبًا" أو "دائمًا تقريبًا" لديهم فرصة أعلى بنسبة 79٪ للإصابة بالخرف مقارنةً بأولئك الذين "لم يستخدموها أبدًا" أو "نادرًا".

وقال الباحثون أنه "من الممكن أيضًا أن تكون بعض أدوية النوم مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف عن غيرها".

وجد الباحثون أن ذوى البشرة الفاتحة ، بنسبة 7.7 ٪ ، كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات من ذوى البشرة السمراء ، بنسبة 2.7 ٪ ، لتناول أدوية النوم في كثير من الأحيان ، من 5 إلى 15 مرة في الشهر ، أو دائمًا تقريبًا ، 16 مرة في الشهر إلى اليوم.

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد نوع مشكلات النوم التي يتعامل معها المرضى هي اختبار النوم إذا كان توقف التنفس أثناء النوم هو احتمال.

إذا تم تشخيص الأرق ، فإن العلاج السلوكي المعرفي للأرق (CBT-i) هو العلاج الأول إذا كان سيتم استخدام الدواء، فقد يكون الميلاتونين خيارًا أكثر أمانًا.