شكرا لقرائتكم خبر عن الوجبات السريعة والدهون تقلل قدرة الدماغ على تنظيم الشهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والوجبات السريعة يقلل من قدرة الدماغ على تنظيم الشهية وتنظيم استهلاك السعرات الحرارية، وهو ما يؤدى بدوره إلى السمنة، بحسب موقع "study finds".

أظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن الخلايا المسماة بالخلايا النجمية في الدماغ تتحكم في مسار كيميائي يؤدي إلى القناة الهضمية ومع ذلك ، تشير الدراسة إلى أن التناول المستمر للمنتجات الدهنية والسكرية يعطل هذا الارتباط.

وجد الباحثون أن التعرض لفترة وجيزة (ثلاثة إلى خمسة أيام) لنظام غذائي غني بالدهون / السعرات الحرارية له أكبر تأثير على الخلايا النجمية ، حيث يطلق مسار الإشارات الطبيعي للتحكم في المعدة.

بمرور الوقت، يبدو أن الخلايا النجمية تزيل الحساسية تجاه الأطعمة الغنية بالدهون، حوالي 10-14 يومًا من تناول نظام غذائي غني بالدهون / السعرات الحرارية ، يبدو أن الخلايا النجمية تفشل في الاستجابة ويبدو أن قدرة الدماغ على تنظيم تناول السعرات الحرارية قد فقدت.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور كيرستين براوننج من كلية الطب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، إن هذا يعطل الإشارة إلى المعدة ويؤخر كيفية إفراغها.قد يؤدي فهم دور الدماغ والآليات المعقدة التي تؤدي إلى الشراهة إلى علاجات لعلاج زيادة الوزن.

يقدر مركز السيطرة على الأمراض أن أكثر من 40% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من السمنة ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثانى.

ماذا يحدث في الدماغ بعد اتباع نظام غذائي عالي الدهون؟

تتفاعل الخلايا النجمية في البداية عندما يستهلك شخص ما الوجبات السريعة ، وتطلق مواد كيميائية تسمى الناقلات الدبقية إنها تحفز الخلايا العصبية التي تضمن انقباض المعدة بشكل صحيح حتى تمتلئ وتفريغها استجابةً للطعام الذي يمر عبر الجهاز الهضمي.

عندما يثبط شيء ما الخلايا النجمية، فإنه يعطل الشلال يؤدي انخفاض الإشارات الكيميائية إلى تأخير الهضم لأن المعدة لا تمتلئ وتفريغ بشكل مناسب.

استخدم البحث الملاحظة السلوكية لمراقبة تناول الطعام في أكثر من 200 من قوارض المختبر التي تتغذى إما على نظام غذائي طبيعي أو عالي الدهون لمدة يوم أو ثلاثة أو خمسة أو 14 يومًا.

جمع مؤلفو الدراسة هذا مع التقنيات الوراثية الدوائية والمتخصصة لاستهداف دوائر عصبية متميزة.

مكن هذا الفريق من تثبيط الخلايا النجمية على وجه التحديد في منطقة معينة من جذع الدماغ، الجزء الخلفي الذي يتصل بالحبل الشوكي.

ثم قام الباحثون بتقييم كيفية تصرف الخلايا العصبية الفردية عندما كانت الفئران مستيقظة في حالة حدوث نفس الآلية لدى البشر ، يمكن للأدوية أن تستهدف الآلية بأمان ، وتوفير العلاج لا يؤثر على المسارات العصبية الأخرى.