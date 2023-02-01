شكرا لقرائتكم خبر عن نظارة وقطرات مرطبة وغسيل العين بماء دافئ.. نصائح لحماية العينين من الأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العيون تتأثر بالأتربة بشكل كبير، وقد يؤدى التعرض للطقس المترب الموجود حاليا لحدوث احمرار بالعين، وإفراز الدموع بكميات كبيرة وحدوث إفرازات أخرى كثيرة قد تصل إلى الصديد.

وقال الدكتور محمد فرج أبو ذكرى استشارى، رئيس قسم طب وجراحة العيون بمستشفى الزيتون الأسبق، إنه عند تعرض العيون للهواء يحدث جفاف بالعين ينتج عنه حكة واحمرار، موضحا أن وجود الأتربة أيضا يزيد من الكحة ويسبب التهابات بالعين سواء مصحوب بالصديد أو بدموع أو افرازات بالعيون.

وأضاف أنه بمجرد الحكة بالعين والأيدى ملوثة يحدث التهابات بالعين، مضيفا أنه لتجنب حدوث التهابات بالعين علينا ارتداء أى نظارة لحماية العين من الأتربة والهواء المباشر، وإذا كنت تقود سيارة عليك غلق نوافذ السيارة المباشرة على العين، موضحا أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالعين عليهم تجنب الخروج نهائيا في الجو المترب، والذين تم اجراء عملية لهم مؤخرا بالعين عليهم تجنب الخروج نهائيا.

وأكد أنه يمكن الوقاية من حدوث مضاعفات على العين بوضع قطرات مرطبة، وغسل الوجه والعينين بالماء الدافئ والصابون لمنع أى اتربة عالقة بالعين، وذلك بشكل متكرر على مدار اليوم، مشيرا إلى أن القطرات المرطبة يمكن استعمالها لاى شخص وليس لمرضى العيون فقط، حيث إنها مرطبة للعين ولا تسبب أى مشاكل بالعين.