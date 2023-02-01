شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق لتخفيف آلام الظهر.. أبرزها ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تشعر بألم خفيف فى العمود الفقرى، فإن العثور على مصدر الألم هو أول شىء يجب عليك فعله، الإجهاد له عدد من الآثار الجسدية، بما فى ذلك تقلب المزاج والصداع وتغيرات الوزن، ومع ذلك فإن عدم الراحة فى الظهر هو أحد الآثار الجانبية للتوتر الذى يتم تجاهله كثيرًا، ويمكن أن تؤدى المواقف العصيبة المتكررة فى النهاية إلى مشاكل فى العضلات والعظام فى أجزاء معينة من الجسم، وفى هذا التقرير نستعرض تقنيات لتخفيف آلام العمود الفقرى، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

فهم الأوجاع الناجمة عن الإجهاد

يطلق الجسم بشكل طبيعى هرمونات معينة عندما نكون تحت الضغط، فيرتفع ضغط الدم ما يزيد من إمدادات الدم بالأدرينالين، ما يتسبب أيضًا فى تصلب العضلات المحيطة بالعمود الفقرى وتشنجها، ومن المعروف أن هرمون الإجهاد الكورتيزول يتداخل مع عدد من العمليات، ويمكن أن تؤدى زيادة مستويات الكورتيزول إلى فقدان الكتلة العضلية وتراكم الدهون ما قد يؤثر سلبًا عليك.

ممارسة الرياضة وتمارين الإطالة لتقليل التوتر وآلام الظهر

يمكن تقليل التوتر عن طريق ممارسة النشاط البدنى، الذى يطلق الإندورفين ويعزز الصحة العامة، خلال يوم العمل من المهم الوقوف والتجول فى المكتب عدة مرات كل ساعتين، أو فكر فى استخدام مكتب دائم، خصص وقتًا للتمرين فى المنزل، ويمكن أن يساعد العلاج الطبيعى أيضًا رقبتك وظهرك على استعادة المرونة المثالية وتقليل ألم الظهر، ويمكن لاختصاصى العلاج الطبيعى أن يُظهر تمارين إطالة معينة للرقبة والظهر لاستهداف مناطق المشاكل.

يساعد النظام الغذائى فى تقليل التوتر

يمكن للأكل الصحى على المدى الطويل أن يحسن صحتك العامة ويجعلك تشعر بمزيد من النشاط، ويعد الحفاظ على وزن صحى أمرًا مهمًا لفقدان الوزن لأنه يخفف الضغط على العمود الفقرى.

الاسترخاء

خصص وقتًا لقضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء، أو اقرأ كتابًا جيدًا ومارس تمارين التنفس لتحسين الصحة .