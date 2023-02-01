شكرا لقرائتكم خبر عن الزنجبيل والقرفة يساعدان فى التخلص من دهون البطن والكرش والتهابات الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الدراسات الحديثة، أن التوابل الشعبية المضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الدهون الحشوية في غضون أسابيع، تشير دراستان إلى أن المكونات الطبيعية بالتوابل، يمكن أن تستهدف دهون البطن الضارة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

وأضاف الموقع، أن الدهون الحشوية تكمن في تجويف البطن، وتحيط بالعديد من الأعضاء الحيوية، مثل الكبد، والبنكرياس، والأمعاء، ومما يثير القلق أن دهون البطن تعتبر ضارة، وتزيد من مخاطر إصابتك بمشكلات صحية، بدءًا من مرض السكري إلى أمراض القلب.

وأوضح الموقع أنه لحسن الحظ، قد تكون إحدى التوابل قادرة على المساعدة في تقليل دهون البطن، سواء قمت بإقرانه بالعسل في مشروب ساخن أو إضافته إلى وعاء الكاري، فإن الزنجبيل يقدم أكثر من نكهة ممتعة.

وقال الموقع، إنه من المعروف أن التوابل الدافئة لها تأثيرات مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، كما أنها تحتوى على مضادات للأكسدة، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد المكون الشائع أيضًا في تقليل دهون البطن الخطرة، وفقًا للبحث.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن مسحوق الزنجبيل كان قادرًا على تقليل الدهون الحشوية.

وأوضح الموقع، أنه بدأ فريق البحث في الأصل للتحقيق فيما إذا كانت مكملات الزنجبيل يمكن أن تمنع السمنة، و بالنظر إلى نماذج الفئران، استخدم العلماء مسحوق الزنجبيل، اتبعت الفئران واحدًا من 3 أنظمة غذائية لمدة 7 أسابيع، نظام غذائي منخفض الدهون، أو نظام غذائي عالي الدهون، أو نظام غذائي عالي الدهون مكمل بمسحوق الزنجبيل.

شهدت مجموعة الزنجبيل انخفاضًا في الأنسجة الدهنية الحشوية وكذلك مستويات الالتهاب، و توصل فريق البحث إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تظهر "استراتيجية غذائية واعدة" لخفض الأنسجة الدهنية والسمنة.

علاوة على ذلك، تمكنت نماذج الفئران من جني فوائد إنقاص الوزن في غضون "أسابيع"، تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن تناول الزنجبيل يمكن أن يعزز حرق السعرات الحرارية ويقلل من الشعور بالجوع، كما أن الزنجبيل يوفر قوى مقاومة للسمنة، كما تم ربط هذه العشبة بالتغيرات الإيجابية في الكوليسترول وسكر الدم وضغط الدم وصحة الكبد.

وأكد الموقع، إن القرفة من التوابل الأخرى التي ارتبطت بفقدان الدهون الحشوية، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علوم التغذية والفيتامين، لذلك يمكنك إضافة هذه المكونات الشهيرة لإعطاء نكهة للمشروبات الشتوية التي تشعرك بالدفء بالإضافة إلى القضاء على دهون البطن الضارة.