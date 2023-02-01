5 توابل تساعد في إنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - تشكل التوابل جزءًا لا يتجزأ من مطبخنا، ونضيفها إلى الوجبات الرئيسية حيث تضيف نكهة مميزة للأكلات المختلفة، وعلاوة على هذا المذاق والطعم الرائع الذي تضيفه للطعام، فهي تشتهر أيضاً بفوائدها المختلفة، حيث للكثير من التوابل تأثيرات مضادة للبكتيريا، وقد يساعد بعضها في رحلتكِ لإنقاص الوزن.

لهذا إذا كنتِ ترغبين في إنقاص وزنكِ؟ يمكنكِ اعتماد 5 توابل تساعد في تخسيس الوزن، وحرق المزيد من السعرات الحرارية بسبب خصائصها الغذائية، وإليكِ أبرزها.

القرفة

القرفة تساعد في عملية أنقاص الوزن (مصدر الصورة freepik)

تحتوي القرفة على العديد من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، وأكثر خصائص القرفة شهرة هي قدرتها على المساعدة في إنقاص الوزن، فالقرفة لها تأثير طبيعي مثبط للشهية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تساعد في عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك، حيث تعمل كمنشط للأنسولين وتسمح باستقلاب السكر بشكل أكثر كفاءة، خاصة وأن مقاومة الأنسولين تعتبر من الأسباب الرئيسية لزيادة وزن الجسم.

الفلفل الأسود والأبيض

يتم هضم هذه التوابل الحارة بسهولة عن طريق المعدة و تساعد في تقليل الجوع، ويساعد العنصر النشط في الفلفل الحار على تقليل الكوليسترول السيء مما يؤدي إلى تحسين صحة القلب، بالإضافة إلى أن الكابسيسين الموجود في الفلفل يحتوي على خصائص حرارية تساعد في حرق الدهون.

ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن إضافة 1 جرام من الفلفل الحار إلى الوجبة يمكن أن يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية بشكل كبير، ونتيجة لذلك، سيحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسرع عملية التمثيل الغذائي.

الشمر

الشمر ، المعروف باسم Saunf، هو مدر طبيعي للبول ومثبط للشهية، ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات A و C و D ، وهو يوفر العديد من الخصائص المضادة للأكسدة التي تساعد على صحة الجهاز الهضمي، ويؤدي إلى تحسين الهضم بشكل طبيعي إلى صحة الجهاز الهضمي ويؤدي إلى فقدان الوزن.

علاوة على ذلك، الشمر غني بالألياف، مما يجعلك تشعرين بالشبع لفترة أطول، ونتيجة لذلك، فإنه يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام، مما يؤدي إلى انخفاض استهلاك السعرات الحرارية.

ويساعد في النهاية في إنقاص الوزن، كما يمنع الشمر تراكم الدهون عن طريق زيادة امتصاص الفيتامينات والمعادن نظرًا لأنه يحتوي على خصائص مدرة للبول، وهو أحد طرق علاج احتباس الماء في الجسم ، حيث أن تناول شاي الشمر يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.



الهيل

الهيل منشط مدر للبول والجهاز الهضمي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويحرق الدهون بشكل أكثر فعالية، لذا فإن ملعقة من هذه التوابل العطرية يمكن أن تساعدك على خسارة بضعة أرطال.

ويساعد الهيل على إنقاص الوزن عن طريق منع عسر الهضم، كما أنه من ضمن طرق طبيعية لعلاج الإمساك في يومين، واحتباس الماء، ويحتوي على مواد كيميائية نشطة تكافح البكتيريا وتوازن الجراثيم المعوية، كما أنه يسمح بالهضم السليم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الميلاتونين الذي يسرع آلية حرق الدهون في الجسم، كما أنه يساعد في طرد الماء الزائد من الجسم، ويحتفظ به في صورة بول.

إن غالبية الدهون التي يتم جمعها بالقرب من البطن لدى العديد من الأشخاص تزيد من مخاطر الإصابة بمخاوف صحية مختلفة، ويمكن أن يصبح الهيل ضمن طرق مجربة للتخلص من دهون البطن سريعاً، حيث يساعد في تقليل الانتفاخ في تلك المنطقة.

الكركم

الكركم من التوابل التي تساعد في إنقاص الوزن (مصدر الصورة freepik)

الكركم هو نبات معروف لتعزيز المناعة ويمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى ذلك، فهو يحمل العديد من الصفات التي تساعد على حرق الدهون، ويساعد في الهضم وهو عامل قوي لحرق الدهون، كما يحتوي أيضًا على مادة كيميائية تسمى الكركمين، والتي تساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي في الجسم ببساطة عن طريق زيادة حرارة الجسم الأساسية.

ويقلل الكركمين من علامات الالتهاب المرتبطة بالسمنة، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لديهم مستويات أعلى من هذه المؤشرات، لذلك، يمكن أن تساعدك هذه المادة على إنقاص الوزن وتمنع نمو الأنسجة الدهنية ومنع زيادة الوزن وتحسين حساسية الأنسولين، كذلك يعزز المناعة حيث يمكنكِ اعتماد خلطة العسل والكركم مضاد حيوي طبيعي، لنتيجة أفضل.

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المصدر:healthifyme