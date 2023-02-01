فوائد وأضرار الأناناس ..أغربها محاربة الهشاشة

بيروت - نادين محمد - فوائد وأضرار الأناناس عديدة، فهو مليء بالعناصر الغذائية والمركبات الأساسية الأخرى المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية مثل تحسين الهضم، ودعم المناعة وتقليل الالتهابات إضافة إلى أنه منخفض السعرات الحرارية، ويساعد على تحسين الهضم ودعم المناعة وتعزيز التمثيل الغذائي وتقليل الالتهابات، كما أنه قد يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن ويعزز صحتك. وفي بعض الأحيان قد يكون لتناول فاكهة الأناناس بعض الاضرار تعرفي عليها في الآتي.

1. الاناناس غني بالفيتامين c

تعتبر فاكهة الأناناس مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي لها أدوار متعددة في الجسم، بما في ذلك تعزيز صحة القلب ومحاربة تكوين الجذور الحرة المرتبطة بتطور السرطان.

2. الأناناس والإصابة بالحساسية

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يمكن أن يؤدي استهلاك الأناناس إلى ردود فعل تحسسية لدى قلة من الناس، فقد يسبب الأناناس أيضًا حساسية من مادة اللاتكس في غضون ساعات قليلة من تلقاء نفسها.

3. الأناناس وضبط مستويات السكر

الإفراط في تناول الأناناس يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى الأفراد المعرضين للإصابة، فقد يحتوي نصف كوب من الأناناس على 15 جرامًا من الكربوهيدرات.

4. الأناناس للجهاز الهضمي

الأناناس غني بالكربوهيدرات والألياف والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ج وبعض المعادن التي قد تساعد على الهضم.

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5. الحفاظ على صحة العظام

يساعد تناول عصير الأناناس في الحفاظ على صحة العظام، وقد تساعد الخصائص المضادة للأكسدة لفيتامين ج في تكوين كولاجين العظام والعضلات والغضاريف والأوعية الدموية. وبالتالي، قد يكون عصير الأناناس مفيدًا في بناء عظام أقوى وأكثر صحة، وقد يساعد شرب عصير الأناناس من قبل كبار السن على تقوية عظامهم. قد يعزز أيضًا نمو العظام لدى الشباب.

يساعد تناول عصير الأناناس أيضاً على محاربة الآلام الشديدة في المفاصل، والتي قد تكون مرتبطة بهشاشة العظام. تشير العديد من الأبحاث إلى أن الأناناس قد يكون له تأثير مسكن للألم قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل، على غرار بعض الأدوية المستخدمة في الألم.

6.محاربة الاسهال

يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين، والذي قد يكون مفيدًا في حالات الإسهال وقد يكون لإنزيم البروميلين القدرة على مواجهة هذه السموم. قد يوقف عصير الأناناس أيضًا تعلق البكتيريا المسببة للأمراض بسطح الأمعاء، وقد يؤدي إلى نشاط مضاد للإسهال.

7. حرق الدهون

استخدامات أخرى محتملة لعصير الأناناس، قد تساعد إضافته إلى نظامك الغذائي للتخسيس وحرق الدهون، وقد يكون عصير الأناناس مشروبًا رائعًا بعد التمرين.

بعد أن تعرفت على فوائد الأناناس في حرق الدهون، ما رأيك بتطبيق رجيم الأناناس والكيوي.

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المصدر : موقع بولد سكاي الهندي