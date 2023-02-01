شكرا لقرائتكم خبر عن تناول البيض يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة أجريت على أكثر من 3000 شخص بالغ أن أولئك الذين يأكلون ما بين بيضة واحدة و3 بيضات أسبوعيا كانوا أقل عرضة بنسبة 60% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقا لما نشره موقع Daily Express.

ويعتبر مرض القلب والأوعية الدموية (CVD) أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، مع كون أمراض القلب، والسكتات الدماغية من بين المساهمين الرئيسيين، ومثل العديد من الحالات الطبية، يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال اتباع نمط حياة صحى.

وقال التقرير عادة ما يرتبط مرض القلب والأوعية الدموية بتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين، والمعروفة باسم تصلب الشرايين، وكذلك الجلطات الدموية.

وأضاف الموقع أنه من المعروف على نطاق واسع أنه يمكن التقليل من مخاطر ذلك عن طريق تقليل كمية الأطعمة الدهنية التى تتناولها، وزيادة تناول الفواكه والخضراوات، ومع ذلك كشفت دراسة أن استهلاك البيض يمكن أن يكون مفتاحا للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية.

وخلصت الدراسة، المنشورة فى مجلة Nutrients Journal، إلى أن تناول بيضة واحدة إلى 3 بيضات أسبوعيا يحمى من المرض، وكجزء من الدراسة، تم تسجيل 3042 رجلا وامرأة من أثينا، اليونان، فى تجربة علمية، وملأ المشاركون استطلاعات حول عدد البيض الذى يأكلونه فى الأسبوع، إما ككل أو كجزء من وصفة.

وبعد 10 سنوات تم إجراء تقييم للأمراض القلبية الوعائية ووجد أن 317 منهم عانوا بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكر الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا بيضة واحدة إلى 3 بيضات أسبوعيا لديهم خطر أقل بنسبة 60% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأولئك الذين تناولوا 4 إلى 7 بيضات لديهم مخاطر أقل بنسبة 75%.

ومع ذلك عند النظر فى تناول الأحماض الدهنية المشبعة المحتملة (SFA)، استنتج الباحثون أن تناول بيضة واحدة إلى 3 بيضات فى الأسبوع كان أكثر أمانا.

وقالوا إنه حال ارتفاع استهلاك الأحماض الدهنية المشبعة، يبدو أن بيضة واحدة إلى 3 بيضات فقط فى الأسبوع تحمى من الأمراض القلبية الوعائية.

وأفاد مؤلفو الدراسة أن الحديث حول البيض وعلاقته بالصحة قد يكون مثيرا للجدل، وأوضحوا: "يظل البيض أحد أكثر الأطعمة إثارة للجدل بسبب الأحماض الدهنية المشبعة ومحتوى الكوليسترول بالإضافة إلى تركيبته الغنية بالبروتين عالى الجودة والحديد والقابل للذوبان فى الدهون الفيتامينات والمعادن والكاروتينات".

وحذرت الدراسة من أن استهلاك البيض يجب أن يقترن بنظام غذائى صحى لمعرفة الفوائد، ما يشير إلى أن البيض قد يكون له دور وقائى إذ يحمى من ظهور الأمراض القلبية الوعائية، ولكن فقط حال الالتزام بنمط غذائي صحي بشكل عام يتميز باستهلاك منخفض من الأحماض الدهنية المشبعة بشكل عام.