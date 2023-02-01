شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر الإصابة بالخرف.. منها الخمول والتدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة عوامل تساعد في زيادة خطر الإصابة بمرض الخرف، تلك العادات الخاطئة التي يمارسها الأشخاص وتؤدي إلى فقدان الذاكرة وعدم القدرة على التركيز، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

عوامل تساهم في زيادة حالة الخرف

التدخين

التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، بما في ذلك السكتات الدماغية أو أي نزيف في الدماغ، والتي تعد أيضا ضمن عوامل خطر الإصابة بالخرف. وبالإضافة إلى ذلك، تسبب السموم الموجودة في دخان السجائر التهابات وإجهادا للخلايا، وكلاهما مرتبط بتطور مرض الزهايمر ،حتى التدخين السلبي ارتبط بمخاطر الإصابة بالخرف كلما زاد تعرضك، زادت المخاطر.

ضعف السمع

كشفت بعض الابحاث أن "الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بالخرف".

ارتفاع ضغط دم

تشير جمعية الزهايمر إلى أن الأبحاث طويلة المدى أظهرت أن ارتفاع ضغط الدم، خاصة في منتصف العمر، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف .

الخمول البدني

وتوصي الخدمة الصحية الوطنية البالغين بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.

الانعزال

تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن العزلة الاجتماعية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50٪.