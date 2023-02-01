شكرا لقرائتكم خبر عن تورم مفاصل اليدين قد يكون مؤشرا على هشاشة العظام.. تمارين ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثيرون من الأشخاص في فترة الشباب والشيخوخة من الإصابة بالتهابات المفاصل، وتورم اليدين في الصباح، وهذا دليل على إصابتهم بهشاشة العظام، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

قال الأطباء إن الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل يكون لشخص مصاب بهشاشة العظام ويعاني من التيبس .كما أوضحت منظمة Creaky Joints الخيرية: "يمكن أن تسبب هشاشة العظام ألماً وتيبساً خاصة في الصباح وتورماً في مفاصل اليدين".

وأضاف الدكتور كيفين واين، ان أعراض هشاشة العظام عادة ما تكون أسوأ في يد المريض،ومع ذلك، فإن الصلابة التي تشعر بها في اليد يمكن أن تكون عابرة، حيث يمكن أن يرتخي الإحساس في خلال خمس إلى خمس عشرة دقيقة فقط.

كما أضاف الدكتور كيفين، أن ألم اليد يمكن أن يكون أيضا مؤشرا على تقلص الدوبويتران، وهي حالة "تصبح فيها أنسجة راحة اليد والأصابع سميكة ومشدودة، ما يؤدي إلى تجعد الأصابع إلى الداخل.وان الأشخاص الذين يدخنون أو يشربون الكثير من الكحول أو يعانون من نوبات مرضية أو مرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

وتابع :إذا كان ألم اليد ناتجا عن هشاشة العظام، فبمرور الوقت، يمكن أن تتطور عظام إضافية في المفاصل، تُعرف بـ"النتوءات العظمية"،غالبا ما تتكون نتوءات العظام في أماكن التقاء العظام أي في المفاصل.

وينصح الدكتور كيفين ،إذا كنت تشعر بالتهاب في المفاصل،وبالألم بمزيج من الحرارة والثلج، فيجب عليك التوجه الي الطبيب ، لتحديد درجة الإصابة بهشاشة العظام التي تعاني بها .

وفي السياق ذاته توصي منظمة Creaky Joints بتمارين اليد للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام في أيديهم.وأحد التمارين التي يمكن القيام بها للمساعدة في الحفاظ على حركة المفاصل هو "صنع قبضة".

وتوضح: "ابدأ بأصابعك مستقيمة ثم اثني يدك ببطء لتشكل قبضة. تأكد من أن إبهامك على الجانب الخارجي من يدك. لا تضغط بشدة، ثم افردها مرة أخرى".

ومن التمارين الأخرى التي يجب تجربتها "رفع الأصابع"، والتي تتطلب وضع راحة يدك "بشكل مسطح على منضدة. وبمجرد أن تصل إلى هذا الوضع، باعد أصابعك برفق و"ارفع كل واحد من على الطاولة ببطء، ثم إعاده لأسفل قبل رفع الإصبع ".