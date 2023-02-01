شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة عالية الكربوهيدرات لا تسبب زيادة الوزن.. منها الحمص والعدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفق معظم خبراء التغذية على أن الكربوهيدرات من المغذيات الكبيرة الأساسية لصحة جيدة ولا ينبغي تجنبها، وأكدت عدد من الدراسات أن البالغين الذين تناولوا معظم الحبوب الكاملة والخضراوات والكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، قللوا من خطر الإصابة بمرض السكري وسرطان القولون والمستقيم بنسبة 15-31٪ وقللوا من خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية أو القلب، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات قليلة من الكربوهيدرات الصحية، وإليك بعض الأطعمة عالية الكربوهيدرات التي ينصح بها الأطباء وأخصائي التغذية والتي لا يجب أن تخاف منها ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

القضاء على جميع الكربوهيدرات يمكن أن يكون له تأثير عكسي على صحتك ، مما يؤدي إلى نقص كبير، الكربوهيدرات توفر الجلوكوز ، وهو ضروري لإنتاج الطاقة في الخلايا ، بما في ذلك الدماغ، كما تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية المفيدة الأخرى.

1 - التفاح والكمثرى

تعتبر هذه الفاكهة من الأطعمة عالية الكربوهيدرات بسبب سكر الفواكه أو السكر الموجود في الفاكهة ومع ذلك ، فإن فوائدها الغذائية تفوق عدد الكربوهيدرات التي تحصل عليها ، خاصة إذا كنت تأكل الفاكهة الكاملة ، بما في ذلك قشر التفاح والكمثرى.

2 - الشوفان

أظهر التحليل التلوي للدراسات في Nutrients أن مرضى السكري من النوع 2 خفضوا مستويات الجلوكوز في الدم الصيام ومستويات HbA1C - وهو مقياس لمستويات السكر في الدم على مدى ثلاثة أشهر - بعد تناول دقيق الشوفان ، على الرغم من ارتفاع تركيز الكربوهيدرات في الأطعمة. تظهر دراسات أخرى أن الألياف القابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان في دقيق الشوفان تعمل على تحسين الشبع ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

3 - البنجر

حصة البنجر ، وهي عبارة عن كوب ، تحتوي على 13 جرامًا من السكريات ، لكنها لن تؤثر على نسبة السكر في الدم أو وزنك مثل ما يعادله في البسكويت هذا لأنه يحتوي على 2.8 جرام من الألياف الغذائية ، مما يبطئ امتصاص السكريات في مجرى الدم، يحتوي البنجر على أطنان من المغذيات الدقيقة ؛ وأبرزها 20٪ من احتياجاتنا اليومية من حمض الفوليك في وجبة واحدة.

4 - بطاطس

هناك طريقة رائعة لإبطال تأثير الكربوهيدرات على نسبة السكر في الدم ، عن طريق تبريد البطاطس بعد الطهي يحولها إلى " نشاء مقاوم " ، أي أنه يقاوم الهضم ولا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، لأن النشا لا يتم هضمه في الأمعاء الدقيقة ، تقوم بكتيريا الأمعاء بمعالجته، سيؤدي ذلك إلى موازنة مستوى السكر في الدم لديك ودعم فلورا الأمعاء الصحية ، وكلاهما يعزز فقدان الوزن.

5 - البطاطا الحلوة

من أجل التنوع ، ضع البطاطا البيضاء ذات اللون البرتقالي المصفر في القائمة الخاصة بك. تمتلئ البطاطا الحلوة ببيتا كاروتين المضاد للأكسدة ، والذي يحوله أجسامنا إلى فيتامين أ، وجبة واحدة تحتوي على كل مادة بيتا كاروتين التي نحتاجها في يوم واحد، كما تعد مصدر جيد لفيتامين سي والبوتاسيوم والألياف.

6 - الحمص والعدس

يحتوي كوب الحمص على حوالي 12 جرامًا من الألياف الغذائية وحوالي 45 جرامًا من الكربوهيدرات ، مما يجعل هذا البقوليات عالية الكربوهيدرات مناسبة لمن يراقبون الكربوهيدرات والوزن، البقوليات مثل الحمص والعدس وجميع أنواع الفاصوليا هي أطعمة غنية بالكربوهيدرات ، لكنها تفضل الكربوهيدرات لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية.