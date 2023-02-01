تعرفى على أعراض الإسهال عند الأطفال وعلاجه

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القاهرة - سامية سيد - الإسهال هو براز مائي عند مقارنته بكمية طبيعية فإنه مشكلة شائعة قد تستمر بضعة أيام وتختفي من تلقاء نفسها، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الإسهال عند الأطفال وعلاجه، بحسب موقع "Children hospital of Philadelphia".

-حاد (قصير الأمد ، يستمر عادةً لعدة أيام)، والذي يرتبط عادةً بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية.

-مزمن (طويل الأمد ، يدوم لأكثر من أربعة أسابيع)، والذي قد يكون له أسباب متنوعة، مثل متلازمة القولون العصبي أو قد يكون بسبب أمراض مزمنة مثل التهاب القولون التقرحي، أو مرض كرون ، أو مرض الاضطرابات الهضمية.

ما الذي يسبب الإسهال؟

قد يكون الإسهال عند الأطفال ناتجًا عن عدد من الحالات، بما في ذلك ما يلي:

-عدوى بكتيرية

-عدوى فيروسية

-عدم تحمل الطعام أو الحساسية

-الطفيليات

-رد فعل على الأدوية

-مرض معدي معوي، مثل مرض التهاب الأمعاء

-اضطراب الأمعاء الوظيفي، مثل متلازمة القولون العصبي

-نتيجة جراحة في المعدة أو المرارة

يعاني الكثير من الناس من "إسهال" الناجم عن عدوى بكتيرية أو طفيلي أو حتى تسمم غذائي.

قد يشير الإسهال الشديد إلى مرض خطير، ومن المهم استشارة الطبيب لطفلك إذا استمرت الأعراض أو أثرت على الأنشطة اليومية وقد يكون من الصعب تحديد سبب المشكلة.

ما هي أعراض الإسهال؟

فيما يلي أكثر أعراض الإسهال شيوعًا، قد يشير الإسهال الشديد إلى مرض خطير، مما يجعل من المهم استشارة الطبيب إذا استمرت أي من الأعراض التالية أو جميعها:

-تشنج

-ألم البطن

-الانتفاخ

-الغثيان

-الحاجة الملحة لاستخدام دورة المياه

-الحمى

-براز دموي

-جفاف

-سلس البول

قد تشبه أعراض الإسهال حالات أخرى أو مشاكل طبية.

ما هو علاج الاسهال؟

سيحدد الطبيب علاجًا محددًا للإسهال بناءً على:

-عمر طفلك وصحته العامة وتاريخه الطبي

-تحمل طفلك لأدوية أو إجراءات أو علاجات معينة

عادة ما يتضمن العلاج استبدال السوائل المفقودة يمكن وصف المضادات الحيوية عندما تكون العدوى البكتيرية هي السبب.

لتعويض سوائل الجسم التي فقدها بسبب الإسهال، يجب على الأطفال شرب السوائل بكثرة.