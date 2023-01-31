شكرا لقرائتكم خبر عن أغذية تقلل من الإصابة بالتهابات العين في الشتاء.. منها الفاصوليا والعدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي السليم يلعب دورا هاما في الصحة العامة لحياة الأشخاص بشكل عام، وبصفة خاصة في صحة العين وحمايتها من الإصابة بالالتهابات المنتشرة خلال موسم الشتاء، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

وقال عدد من الخبراء إن درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى إجهاد عينيك، ما يجعلها جافة ومتعبة،خاصة الأشهر الباردة التي تزدهر فيها العدوى البكتيرية والفيروسية للعين ، مشيرين إلى بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفتيامينات التي تساعد في الحد من الإصابة بعدوى العين.

وفي ذات السياق أشار الدكتور سلطان دجاني الصيدلاني من شركة GoldenEye لعلاج عدوى العين، إلى أن الأطعمة التي تساعد على تحسين صحة العين، وتقليل مخاطر التهاب العين ،هي تلك التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، وخاصة مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والريبوفلافين وفيتامين A والكاروتينات والزنك والنحاس والسيلينيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

واكد الدكتور سلطان على ضرورة تناول نظام غذائي صحي قدر الإمكان، مع الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة ،والفاصوليا والعدس، وقليل من المكسرات، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والأسماك، بما في ذلك الأسماك الزيتية.كما أوصى بتناول البروتين المتاح في البيض ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن .