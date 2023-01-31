شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تشير لإصابتك بمرض الشريان التاجى.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الشريان التاجي، هو حالة لوصف انسداد شرايين القلب بسبب رواسب الدهون، إنه شائع للغاية، مع تغير أنماط الحياة في العقود الماضية، يصاب الأشخاص بمرض الشريان التاجي في سن أصغر ويؤدي إلى نتائج كارثية إذا تم تجاهلها، وإليك العلامات التي تشير لإصابتك بمرض الشريان التاجى ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

مرض الشريان التاجي (CAD) هو حالة شائعة تصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم كل عام، ويمكن أن يكون سببها ارتفاع نسبة الكوليسترول الذي يتراكم في الشرايين التي تنقل الدم إلى القلب، وتدخين السجائر هو أيضًا عامل خطر رئيسي لـ CAD لأنه يقيد الأوعية الدموية ويقلل من تدفق الدم إلى القلب، من المرجح أن تزيد خيارات نمط الحياة السيئة ، مثل قلة التمارين الرياضية وزيادة تناول الدهون واتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضراوات الطازجة ، من مخاطر الإصابة بالمرض.

مع استمرار هذه العادات السيئة بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي ببطء إلى تراكم الترسبات على جدران الشرايين ، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين ، وإعاقة الدورة الدموية السليمة في جميع أنحاء الجسم ، وتؤدي إلى مشاكل صحية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، في بعض الحالات ، يمكن أن تعرض الجينات الأفراد لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية ،لكن اتخاذ خيارات الحياة الصحية يساعد في تقليل الفرص بشكل كبير.

علامات مرض الشرايين

لا يعاني الكثير من المصابين بأمراض القلب التاجية من أعراض، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض ، فهي الألم أو الضغط أو عدم الراحة في منتصف أو الجانب الأيسر من الصدر أو الذراع اليسرى، وتشمل الأعراض الأخرى ضيق التنفس وصعوبة ممارسة الرياضة وعدم انتظام ضربات القلب وتراكم السوائل في القدمين والكاحلين والساقين، تعرق غير عادي مع مجهود.

التغييرات الشائعة التي يمكن للمرء إجراؤها هي:

- الإقلاع عن التدخين ، إذا كنت مدخنًا.

- تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف، تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر.

- المشي أو القيام ببعض أشكال النشاط البدني في معظم أيام الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل.

- فقدان الوزن إذا كنت بدينة.