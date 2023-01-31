شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الكعوب المتشققة؟ نصائح معتمدة من أطباء الجلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الكعب المتشقق مشكلة شائعة غالبًا ما نتجاهلها، يصبح الجلد الموجود في الجزء السفلي من كعوبنا صلبًا وسميكًا وجافًا، قد لا تسبب هذه الحالة الألم بالضرورة ولكنها بالتأكيد تجعلك تشعر بعدم الارتياح عند ارتداء الأحذية، تظهر تشققات الكعب بشكل أكبر في فصل الشتاء، عندما تصبح الشقوق أعمق، فإنها تدفعنا أحيانًا إلى تقشير الجلد، مما قد يسبب الألم أو حتى النزيف، وإليك علاج سريع للحالة وبعض النصائح لمنعها، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

ما الذي يسبب تشقق الكعب؟

قالت طبيبة الأمراض الجلدية Jaishree Sharad، إن التشققات يمكن أن تتطور في جلد كعبيك لأسباب متعددة بما في ذلك الشيخوخة والمشي حافي القدمين، وتؤكد أن الوقوف لساعات طويلة في المنزل أو في مكان العمل ، خاصة عندما تكون الأرض صلبة ، يمكن أن يؤدي إلى تشقق الكعب، يمكن أن يؤدي ارتداء الأحذية مثل الأحذية ذات الكعب العالي والشباشب والصنادل المفتوحة من الخلف إلى تشقق الكعب.

وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو الحوامل يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لتشقق الكعب بسبب الضغط المفرط على كعوبهم بسبب الوزن، يمكن لحالات مثل السكري والصدفية والتهاب المفاصل والالتهابات الفطرية مثل قدم الرياضي أن تجعل جلد كعبك سميكًا وصلبًا.

وأوضحت، أن نقص العناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين E والحديد والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يسبب أيضًا تشقق الكعب.

طرق الوقاية :

تجنب المشي حافي القدمين، يجب أن تفكر أيضًا في ارتداء أحذية ناعمة ومبطن يسهل ارتداؤها على كعبك، يجب تجنب الصنادل المفتوحة من الخلف والكعب العالي للحفاظ على الحالة في مكانها.

ينصح بتناول مكملات من أحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك والحديد وترطيب القدمين بشكل روتيني باللوز أو الزيتون أو زيت جوز الهند.

كيفية علاج الشقوق؟

الخطوة - 1 خذ الماء الفاتر في حوض وأضف بضع قطرات من زيت جوز الهند.

الخطوة - 2 اغمس قدميك في الماء واتركهما يرتاحان لمدة 5 إلى 7 دقائق.

الخطوة - 3 ضع القليل من الصابون السائل على كعبيك المتشققة برفق قبل فركهما بقطعة قماش نظيفة أو لوفة ناعمة.

الخطوة - 4 ضع القليل من المرطب على الجلد الرطب قليلاً وارتدي الجوارب القطنية، سيضمن ذلك بقاء قدميك رطبة لفترة طويلة والتئام الشقوق.