إضافة الحليب إلى القهوة يزيد من فاعلية الخلايا المناعية في الجسم

أشارت دراسة جديدة إلى أن إضافة الحليب إلى القهوة تزيد من فاعلية الخلايا المناعية بالجسم، وتضاعف قدرتها على مكافحة الالتهاب.ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فعندما تدخل البكتيريا والفيروسات والمواد الغريبة الأخرى الجسم، يتفاعل معها جهاز المناعة لدينا عن طريق نشر خلايا الدم البيضاء والمواد الكيميائية لحمايتنا. ويُعرف رد الفعل هذا بـ«الالتهاب».وقد يحدث هذا الأمر أيضاً عندما نفرط في استخدام الأوتار والعضلات، وهو سمة من سمات أمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

وتمتلئ حبوب القهوة بمضادات الأكسدة ومركبات البوليفينول.وقالت الدراسة الجديدة إن مزيج البروتين الموجود في الحليب ومضادات الأكسدة في القهوة يجعل الخلايا المناعية ذات فعالية مضاعفة في مكافحة الالتهاب.وأجرى فريق الدراسة، التابع لجامعة كوبنهاغن، بحثاً على عدد من الخلايا المناعية البشرية، التي أصابوها عن عمد بالالتهاب، قبل تقسيمها إلى 3 مجموعات؛ الأولى تلقت جرعات مختلفة من مادة البوليفينول والأحماض الأمينية، وهي لبنات البناء الرئيسية لبناء البروتين، بينما تلقت المجموعة الثانية البوليفينول فقط بالجرعات نفسها، ولم تتلقَ المجموعة الثالثة أي شيء.ووجد الفريق في الدراسة التي نشرت في مجلة «الكيمياء الزراعية والغذائية»، أن الخلايا المناعية التي تلقت جرعات من البوليفينول والأحماض الأمينية كانت فعالة في مكافحة الالتهاب بمقدار الضعف مقارنة بتلك التي لم تتلقَ هذا المزيج.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور أندرو ويليامز: «من المثير للاهتمام أن نلاحظ هذا التأثير المضاد للالتهابات لمزيج البروتين الموجود في الحليب ومضادات الأكسدة الموجودة في القهوة على الخلايا».وأشار إلى أن الخطوة التالية ستكون دراسة التأثيرات في الحيوانات، وأنه يأمل في الحصول على تمويل بحثي يسمح لفريقه بدراسة التأثير في البشر أيضاً.

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