شكرا لقرائتكم خبر عن الشوكولاتة تحسن المزاج وتفيد صحة القلب بشروط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشوكولاتة تعد عنصرا أساسيا في النظام الغذائي الصحي، لاحتوائها على مواد تحفز السيروتونين والأسيتوسين في الجسم ، وهناك العديد من فوائد الشوكولاتة من ضمنها، تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، كما تعتبر مضادا طبيعيا للأكسدة، وذلك وفقا لما نشره فيستي. رو.

ومن جانبه قال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إن الشوكولاتة ليست مجرد مادة غذائية شهية فقط، بل عنصر أساسي في النظام الغذائي الصحي، لا يمكن الاستغناء عنه، لأنها واحدة من بين سبعة مواد غذائية أساسية- الفواكه والخضراوات واللحوم الأسماك والحبوب الكاملة والثوم.

كما اوضح الدكتور الكسندر عدة فوائد للشوكولاتة، منها انها تحتوي على كمية هائلة من المواد النشطة بيولوجيا التي تساهم في تحسن المزاج لدي الافراد، وبداخلها مواد تخفف السعال ، كما انها تقوي الأوعية الدموية، لذا هي ضمن النظام الغذائي للوقاية من مرض الزهايمر، لذلك الإقبال لديها من قبل الكبار والصغار بمختلف مراحل العمر .

وفي ذات السياق حذر الدكتور السكندر من تناول الشوكولاتة بالحليب التي لا تحتوى على سوى دهون الحليب، بل يجب تناول الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 بالمئة من الكاكاو، حيث يكفي تناول قطعة صغيرة منها في اليوم فقط وليس لوح كامل.

وتابع : الشوكولاتة تنشط وتنعش، لأنها مصدر للكافيين، حيث تحتوي على نسبة أقل بقليل مما في القهوة والشاي. كما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم يمكنهم تناولها.