بـ3 وصفات سريعة ..كيف تفقدين الوزن مع عصير القرع الأبيض؟

بيروت - نادين محمد - إذا لم تكن قد جربت عصير اليقطين الأبيض لفقدان الوزن، فقد حان الوقت لذلك فهو غني بالألياف والعناصر الغذائية التي تعزز التمثيل الغذائي والصحة.

يمكن أن يساعد شرب عصير اليقطين الأبيض على تخسيس الوزن وتحقيق نتائج سريعة. يحتوي العصير على فيتامينات A و C و E. كما أنه غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم، وهو مصدر غني بمضادات الأكسدة.

إليك أبرز وصفات القرع الأبيض لإنقاص الوزن

1. وصفة القرع الأبيض والتفاح:



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يعتبر اليقطين الأبيض وعصير التفاح وصفة مبتكرة لفقدان الوزن تقدم العديد من الفوائد الأخرى أيضًا. ومن فوائد هذا المشروب خفض الكوليسترول، وتحسين الهضم، وخفض ضغط الدم، وزيادة المناعة.

كيف تحضرينه؟

يؤخذ القرع الأبيض ويقطع إلى نصفين ويتم تغطيته بورق الألومنيوم، ويوضع في إناء خبز في فرن مسخن مسبقًا إلى 190 درجة مئوية لمدة 70 دقيقة، وتخرج من الفرن وتترك إلى أن تبرد ويُصفى العصير الذي يخرج في وعاء. ويترك جانباً.

وتؤخذ تفاحة طازجة وتطحن في الخلاط، ويتم تصفية العصير من اللب ويتم وضعه في وعاء.

اخلطي العصيرين معًا واتركيهما جانبًا لمدة 15 دقيقة.

وتناوليه كل صباح على معدة فارغة .. أو مع وجبة الإفطار للحصول على أفضل النتائج.

2. وصفة القرع الأبيض والأناناس:

الصورة من موقع AdobeStock

هذا المشروب الصحي خفيف للغاية ويساعد على التحكم في الوزن.

كيف تحضرينه؟

يقشر اليقطين الأبيض، ويقطع إلى قطع أصغر، وضعي شرائح اليقطين في مصفاة في وعاء أسفل المصفاة مباشرة.

ابحثي عن قطعة قماش نظيفة وضعيها فوق الوعاء.

ابدئي بتقطير العصير ببطء على قطعة القماش، وتؤخذ ثمرة الأناناس، وتقطّع إلى قطع وتُطحن في الخلاط لعمل العصير، ثم يتم تصفيتها باستخدام قطعة قماش لفصل العصير عن اللب.

اخلطي عصير الأناناس مع عصير اليقطين الأبيض، وأضيفي الملح والفلفل الأسود إلى العصير واستمتعي بطعمه الحمضي.



3. وصفة القرع الأبيض والهيل:

الصورة من موقع AdobeStock

هذا المشروب منخفض السعرات الحرارية يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان الوزن وتقليل الدهون.

كيف تحضرينه

يقشر القرع الأبيض، ويقطع إلى قطع صغيرة، ويضاف الماء وعصير الليمون للخلاط، ويطحن وقومي بتصفية السائل الذي تحصل عليه لفصل اللب عن العصير، ونضع العصير في كوب، ويضاف إليه مسحوق الهيل.

يمكنك أيضًا إضافة العسل لتحلية العصير، وامزجي الفلفل الأسود والملح مع العصير، واستمتعي بالنكهات الغنية لهذا المشروب الصحي كل صباح.

المصدر : موقع stylecraze