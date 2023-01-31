نظام غذائي للتخسيس للمراهقين

بيروت - نادين محمد -

تبحث الفتيات عن اسهل طريقة للتخلص من السمنة في المراهقة واستعادة القوام الرشيق. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تطبيق برنامج غذائي صحي يقوم على التوقف عن تناول الدهون الضارة والسكاكر مع التركيز على اصناف الطعام التي تحتوي على نسبة مرتفعة من المغذيات الصحية. كما يقضي هذا بأداء التمارين الرياضية بشكل منتظم. لكن من المفيد ايضاً تطبيق برنامج سريع موقت. وهكذا يمكن التخلص من السمنة في المراهقة باتباع برنامج رجيم الزبادي والخبز الاسمر السريع لثلاثة ايام.

تخسيس الوزن بالزبادي والخبز الاسمر

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من الممكن التخلص من السمنة في المراهقة بطرق مختلفة والافضل في هذه الحالة اختيار انواع الرجيم الصحية والتي لا تؤثر سلباً على النمو الجسدي والذهني ولا تؤدي إلى حدوث النقص في بعض المغذيات الاساسية. وهو ما ينطبق على رجيم الزبادي والخبز الاسمر.

- يساعد هذا الرجيم على خسارة 3 الى 4 كيلوغرامات في 3 ايام فقط.

- يعتمد على تناول مأكولات تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

- يؤدي الى حرق الدهون المتراكمة خصوصاً في منطقة البطن والارداف.

- بعد الانتهاء من تطبيقه من الضروري الحرص على اتباع برنامج غذائي وحياتي صحي.



برنامج رجيم الزبادي والخبر الاسمر للمراهقات



من اجل انقاص الوزن والتخلص من السمنة في المراهقة من الضروري الحرص على تطبيق برنامج هذا الرجيم بالشكل الصحيح.

اليوم الاول



الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر، كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر مع البذور الصحية او الفواكه.

الغداء. طبق متوسط الحجم من التونة مع القليل من عصيرالليمون وزيت الزيتون من دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من التوست او من الخبز الاسمر. بعد 30 دقيقة يمكن تناول كوب من القهوة من دون سكر وكوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من صدر الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من الفاصولياء المسلوقة من دون ملح مع القليل من عصير الليمون، حبة تفاح كتحلية، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

اليوم الثاني



الفطور. كوب من القهوة او الشاي خال من السكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر، بيضة مسلوقة، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، ثمرة موز.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الستيك المشوي من دون دهون، طبق من السلطة، قطعة صغيرة من الخبز الاسمر. وبعد 30 دقيقة يمكن تناول كوب من الزبادي الخالي من السكر مع كوب من القهوة غير المحلاة.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من صدر الدجاج المشوي مع الخضار مثل الجزر والبروكولي، كوب من اللبن الزبادي الخالي من السكر، قطعة صغيرة من الخبز الاسمر.

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اليوم الثالث



الفطور. كوب من القهوة اوالشاي من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر، قطعة من الجبنة قليلة الدسم، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى مع قطع تفاح.

الغداء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق سلطة كبير، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر، كوب من الزبادي الخالي من السكر ومن الاضافات الصناعية.

العشاء. طبق متوسط الحجم من التونة من دون زيت مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير الليمون الطازج. وبعد تطبيق هذا الرجيم للتخلص من السمنة في المراهقة من المهم الحفاظ على نمط حياة صحي.





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