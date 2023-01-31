شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مريض السكر ليس ممنوعًا تمامًا من تناول السكريات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مريض السكر ليس ممنوعًا تمامًا من تناول السكريات، ولكن يمكنه تناول الحلويات بكميات محدودة، لكي يحافظ على صحته.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى يتم بالمجان.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن مريض السكر والضغط بحاجة لعمل فحص دم وبول للاطمئنان على صحة الكلى كل 3 أشهر.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة، على تبني وإطلاق مبادرات صحية جديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأضاف أن المبادرات الرئاسية حصدت العديد من الإشادات الدولية، خلال السنوات الماضية، وحققت نجاحاً غير مسبوق، في تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، لافتاً إلى أن تلك المبادرات ساهمت في تكوين قاعدة بيانات، تتيح اتخاذ قرارات تعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.



