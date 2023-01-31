شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الشيخوخة المبكرة أحد أعراض متلازمة ويرنر النادرة.. هل هى وراثية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

متلازمة "ويرنر" هي اضطراب وراثي نادر يتميز بالشيخوخة السريعة يبدأ في مرحلة المراهقة المبكرة أو في مرحلة الشباب، ويُطلق عليه أيضًا مرض الشيخوخة المبكرة، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

وتتميز متلازمة ويرنر بالظهور السريع للسمات المرتبطة بالشيخوخة الطبيعية، عادة ما ينمو الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب بشكل طبيعي حتى سن البلوغ.

عادة ما تبدأ العلامات المرتبطة بالشيخوخة الدراماتيكية في التطور عندما يكونون في العشرينات من العمر.

أعراض متلازمة ويرنر

تشمل العلامات والأعراض المرتبطة بمتلازمة ويرنر ما يلي:

-شيب وفقدان الشعر

-صوت أجش

-جلد رقيق وصلب

-أذرع وأرجل رقيقة

-ملامح وجه غير عادية

المضاعفات الصحية لمتلازمة ويرنر

مع تقدم متلازمة فيرنر، قد يصاب الأفراد بمضاعفات صحية مرتبطة بالشيخوخة في وقت مبكر من الحياة، بما في ذلك إعتام عدسة العين، وتقرحات الجلد، وتصلب الشرايين الشديد ، ومرض السكري ، وهشاشة العظام (ترقق العظام) ، ومشاكل الخصوبة.

يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة ويرنر من خطر متزايد للإصابة بالسرطان - وخاصة سرطان الغدة الدرقية وسرطان الجلد والساركوما (نوع من سرطان العظام أو الأنسجة الرخوة) ، وعادة ما يعيش الأفراد المصابون بمتلازمة ويرنر في أواخر الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات من العمر تشمل أكثر أسباب الوفاة شيوعًا السرطان وتصلب الشرايين.

هل متلازمة ويرنر وراثية؟

تُورث متلازمة ويرنر في نمط صبغي جسدي متنحي هذا يعني أن كلا نسختي جين WRN في كل خلية بها طفرات. يوفر جين WRN تعليمات لإنتاج بروتين Werner. يساعد هذا البروتين في أداء العديد من المهام المتعلقة بصيانة وإصلاح الحمض النووي.

ما الذي يسبب متلازمة ويرنر؟

العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من الكيفية التي تسبب بها طفرات WRN أعراض متلازمة ويرنر.

يُعتقد أن الخلايا التي تحتوي على بروتين Werner المتغير قد تنقسم بشكل أبطأ أو تتوقف عن الانقسام في وقت أبكر من المعتاد هذا قد يؤدي إلى مشاكل في النمو. قد يسمح البروتين المتغير بتراكم تلف الحمض النووي ، مما قد يضعف أنشطة الخلية الطبيعية ويؤدي إلى المشاكل الصحية المرتبطة بهذه الحالة.

هل هناك علاج لمتلازمة ويرنر؟

لا يوجد علاج مناسب لمتلازمة ويرنر، ولكن العلاج يشمل فريقًا متعدد التخصصات.

يمكن علاج إعتام عدسة العين بالجراحة. يمكن أن تساعد الفحوصات الجسدية في التحقق من قرح الجلد أو مرض السكري أو الأورام الخبيثة أو أمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن علاج الأورام الخبيثة بالجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاع ، كما يُنصح بتجنب التدخين واتباع نمط حياة صحي - بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي منخفض الدهون.

يمكن أن تساعد الاستشارة النفسية أيضًا في تقديم الدعم للمرضى الذين يعانون من متلازمة ويرنر ، وكذلك لأفراد أسرهم.