شكرا لقرائتكم خبر عن المغنيسيوم يعالج الإمساك والصداع ويمنع الأرق.. هتلاقيه في السبانخ والموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المغنيسيوم ثبت أنه فعال في علاج الإمساك والصداع النصفي والقلق، بالإضافة إلى ذلك يساعدنا في الحصول على قسط وفير من النوم المريح - وهو شيء لا يحصل عليه معظمنا بشكل كافٍ، أفضل جزء هو أن المغنيسيوم مكمل طبيعي ويمكن الوصول إليه بسهولة، وإليك علامات نقص المغنيسيوم في الجسم وأهم مصادره من الأطعمة وفقا لما نشره موقع "healthnews".





فوائد مكملات المغنيسيوم :السيطرة على الإمساك

يعالج المغنيسيوم الإمساك لأنه يساعد في مئات العمليات الأنزيمية الأساسية في الجسم.

تخفيف الصداع النصفي

لعلاج الصداع النصفي والوقاية منه ، جرب أكسيد المغنيسيوم، الجرعة الموصى بها للصداع أو الصداع النصفي هي 400 إلى 600 ملليجرام .

تقليل القلق

المغنيسيوم هو أحد مرخيات العضلات المعروفة التي تقلل من القلق عن طريق إرخاء الجسم، كثير من الناس يجربون المغنيسيوم قبل دواء القلق كخيار مع آثار جانبية أقل.

منع الأرق

يحسن المغنيسيوم نوعية النوم ويقلل من الأرق، النوم أمر حيوي للصحة والعافية بشكل عام ، لكن القلق أو التوتر غالبًا ما يمنع الراحة الجيدة، أفضل أنواع المغنيسيوم للنوم هي سترات المغنيسيوم وجليسينات المغنيسيوم .

أعراض نقص المغنيسيوم

يمكن أن يتسبب نقص المغنيسيوم في إحداث فوضى في جسمك، تشمل العلامات :

قلة الشهية

غثيان

التقيؤ

ضعف

تشمل العلامات والأعراض المتفاقمة لنقص مغنسيوم الدم ما يلي:

الاختلالات الهرمونية

خدر أو وخز

تشنجات العضلات

يؤدي النقص الحاد في المغنيسيوم إلى عدم انتظام ضربات القلب والنوبات بسبب انخفاض مستويات الكالسيوم والبوتاسيوم.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم لتناولها

تشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم الخضراوات الورقية الداكنة (مثل السبانخ) والفاصوليا واللوز والأفوكادو والشوكولاتة الداكنة والتونة والموز، تعتبر الحبوب المدعمة والحبوب الكاملة مصادر أخرى موثوقة للمغنيسيوم، المزيد من الخيارات المليئة بالمغنيسيوم تشمل بذور قرع العسل ، والكاجو ، وبذور الشيا ، وادامامي ، والأرز البني ، والسلمون.