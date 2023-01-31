شكرا لقرائتكم خبر عن السكتة الدماغية أكثر شيوعًا عند الرجال.. الأسباب والأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السكتة الدماغية، بعبارات بسيطة، هي الضرر الذي يحدث للدماغ عند انقطاع إمداد الدم، يمكن أن تتمزق الأوعية الدموية الموصلة إلى الدماغ، أو قد يكون هناك انسداد في الوعاء الدموي، مما يمنع إمداد الدماغ بالدم والأكسجين، يؤدي هذا إلى إتلاف خلايا الدماغ وقتلها بسرعة، مما يؤدي إلى العديد من المضاعفات قد يصاب المريض بالشلل، ويعاني من مشاكل في التنسيق والتوازن، تتسبب السكتة الدماغية أيضًا في إرهاق شديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلى جانب الألم والخدر والضعف، يمكن أن تؤدي عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسكري والتوتر إلى السكتة الدماغية، هناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الرجال أكثر من النساء، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

1. مرض السكري:

تؤدي مستويات الجلوكوز المرتفعة لدى مرضى السكر إلى تلف الأوعية الدموية ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

2. التدخين:

من المعروف أن التبغ وتدخين السجائر يضران الأوعية الدموية ويسببان مشاكل في الرئة.

3. أسلوب حياة خامل:

يعيش معظم الرجال فوق سن الأربعين حياة خاملة ويعملون في ظل ظروف مرهقة، قلة النشاط البدني، إلى جانب عوامل صحية أخرى مثل زيادة الوزن، تساهم في التسبب في السكتة الدماغية.

تأتي معظم العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الرجال من عادات نمط الحياة التي يمكن تحسينها ببعض الجهد والمعرفة، إن إدراك العلامات المبكرة للسكتة الدماغية ، مثل التنميل أو الوخز في الأطراف ، والصداع ، وتوهان التوازن ، أمر مهم لتجنب نوبة سكتة دماغية فعلية.