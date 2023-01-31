شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا مستمرة كونها حالة طوارئ صحية عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه ستستمر كورونا في كونها حالة طوارئ صحية عامة في الوقت الحالي، وذلك وفقا لبيان نشرته الصحة العالمية.

ووفقا لما ذكره موقع The Health Site، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 170 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الأسابيع الثمانية الماضية.

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) ، ستظل كورونا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، استجاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لهذه الدعوة بناء على مشورة لجنة الطوارئ، وفقًا للجنة، فإن الوباء في نقطة انتقالية ويجب التعامل معه بعناية، وقد صدر البيان عقب الاجتماع الرابع عشر للجنة الطوارئ للوائح الصحية الدولية بشأن جائحة كورونا.

وفقًا لهيئة مراقبة الصحة العالمية، في حين أن العالم في وضع أفضل مما كان عليه خلال ذروة انتقال اوميكرون Omicron قبل عام واحد، تم الإبلاغ عن أكثر من 170000 حالة وفاة مرتبطة بـفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الأسابيع الثمانية الماضية، بالإضافة إلى ذلك، تراجعت المراقبة والتسلسل الجيني على مستوى العالم، مما زاد من صعوبة تتبع المتغيرات المعروفة واكتشاف المتغيرات الجديدة.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن كورونا لا يزال يمثل تهديدًا لجميع أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

وقال الموقع، إنه في الاجتماع ، أثارت اللجنة مخاوف بشأن الخطر المستمر الذي يشكله كورونا، مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات مقارنة بأمراض الجهاز التنفسي المعدية الأخرى، وعدم كفاية امتصاص اللقاح في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وعدم اليقين بشأن المتغيرات الجديدة،كما حذرت من ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الأيضية التي سيكون لها تأثير خطير على السكان.

توصيات من اللجنة.. أوصت لجنة الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية بنقاط العمل التالية التي يجب أن تتخذها منظمة الصحة العالمية:

1.الحفاظ على الزخم لتغطية لقاح كورونا وعدم ترك الناس تموت، أُبلغت اللجنة أنه، على الصعيد العالمي، تم إعطاء 13.1 مليار جرعة من لقاحات كورونا، حيث أكمل 89 % من العاملين الصحيين و 81 % من كبار السن (أكثر من 60 عامًا) السلسلة الأولية.

2.جمع بيانات أكثر شفافية وشمولية عن كورونا لاكتشاف المتغيرات الناشئة الجديدة وتقييمها ومراقبتها.

3.إعداد استجابة وطنية قوية في حالة الطوارئ المستقبلية.

4.استمر في تعديل الإجراءات المتبقية المتعلقة بالسفر

5.الاستمرار في البحث عن أكثر من سلالة لفيروس كورونا وأشكاله الجديدة.