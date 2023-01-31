شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطرح أول عقار لعلاج البكتيريا الشرسة المقاومة للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع" The Health Site"، انه لعلاج مقاومة المضادات الحيوية، قامت شركة هندية بإنتاج أول دواء في العالم ضد العدوى المقاومة للأدوية المتعددة.



اول مضاد حيوى للبكتيرا المقاومة للادوية

وقال الموقع ، كان هناك ارتفاع في البكتيريا سالبة الجرام المقاومة للكاربابينيم، وهناك حاجة إلى علاج أكثر فعالية بالمضادات الحيوية، يمكن أن يكون هذا الدواء علاجًا ضد هذا النوع من البكتيريا.

وأوضح الموقع، أصبحت البكتيريا التي تسبب التهابات شائعة، مثل التهابات المسالك البولية ومجرى الدم، مقاومة لجميع المضادات الحيوية تقريبًا، مشيرا إلى أن شركة Alkem الهندية، أعلنت عن إطلاق أول مضاد حيوي جديد ضد العدوى المتعددة المقاومة للأدوية في الهند، أصبحت البكتيريا التي تسبب التهابات شائعة، مثل التهابات المسالك البولية ومجرى الدم، مقاومة لجميع المضادات الحيوية تقريبًا، مضيفا، يعتبر الدواء يوفر محاربة البكتيريا المقاومة التي تسبب التهاب الحويضة والكلية أو التهابات المسالك البولية المعقدة (UTIs) وغيرها من الحالات.

الدواء الذي تم اختراعه حديثًا هو مزيج من السيفتازيديم وأفيباكتام (مكونات الدواء) ويوصى به من قبل جمعية الأمراض المعدية الأمريكية (IDSA) ، والمجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) كعلاج مفضل ضد البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم (CRE) التي تسبب العديد من الالتهابات الشائعة، الكاربابينيمات هي فئة من المضادات الحيوية فعالة ضد العديد من الكائنات الحية الموجبة والسالبة الجرام، كان هناك ارتفاع في البكتيريا سالبة الجرام المقاومة للكاربابينيم في الهند والعالم، وهناك حاجة إلى علاج أكثر فعالية بالمضادات الحيوية، يمكن أن يكون هذا الدواء علاجًا ضد هذا النوع من البكتيريا.

تشير الأدلة المتاحة إلى أن العقار الجديد هو خيار علاجي محتمل لعلاج الالتهابات التي تعقدها الكائنات الحية المقاومة للأدوية المتعددة .

وأوضح الموقع، إنه تم الموافقة على هذا المزيج أيضًا من قبل هيئة الأغذية والأدوية الامريكية" FDA"، والوكالة الأوروبية للأدوية ،(EMA) والمنظمة المركزية لمراقبة الأدوية (CDSCO) كبديل فعال للأدوية المستخدمة في علاج الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفيات (HAP) والتهابات داخل البطن المعقدة (IAIs)

وأكد الموقع، إن مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) هي جائحة صامتة وغير مرئية، مشيرا إلى أن أكثر من مليون شخص يموتون كل عام بسبب مقاومة البكتيريا لمضادات الميكروبات ، (AMR) ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

عن الدواء..

يتوفر المضاد الحيوي الجديد كمسحوق مركّز، وهو متوافر بسعر معقول.