شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق صحية لإضافة البروتين إلى دقيق الشوفان.. لبناء العظام والعضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقيق الشوفان عبارة عن كربوهيدرات صحية محملة بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات عالية الجودة وبالطبع الألياف القابلة للذوبان، وعلى الرغم من أن دقيق الشوفان يقدم مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وخفض نسبة السكر في الدم، فإن هذا الطبق الغني بالألياف يكون أقوى بكثير عندما يكون مصحوبًا ببعض البروتين المشبع، لتجنب الجوع لفترة طويلة، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي توفر أساسًا متينًا لوظائف بناء العظام والعضلات والجلد والأنسجة في الجسم، ما يؤدي في النهاية إلى إجراء إصلاحات في هذه المناطق وتعزيز قوتك البدنية أيضًا، نظرًا لأن البروتين يتحلل بشكل أبطأ من الكربوهيدرات في جسمك، فإنه يمكن أن يمدك بالطاقة لفترة أطول مما لو كنت تأكل الكربوهيدرات وحدها.

1 - الحليب

للحصول على دفعة إضافية من البروتين قم بنقع دقيق الشوفان مع الحليب بدلاً من الماء.

2 - زبادي يوناني

يضيف الزبادي اليوناني دفعة من البروتين إلى جانب الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى الداعمة لصحة العظام، هذا البروتين يمكن أن يفيد أمعائك أيضًا بفضل كل البروبيوتيك الذي يحتوي عليه هذا النوع من الزبادي.

3 - بيض

وجبة الإفطار دقيق الشوفان مع بيض مسلوق، لا يضيف البيض بعض البروتين عالي الجودة فحسب، بل إنه يوفر أيضًا فيتامين ب 12 والكولين ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المهمة الأخرى.

4 - الجبن القريش

إضافة أخرى لدقيق الشوفان الغني بالبروتين، الجبن القريش متعدد الاستخدامات، فهو غني جدًا بنوع معين من البروتين المشتق من الحليب يسمى الكازين والذي يمكن أن يساعد في نمو العضلات وتعزيز عملية الأيض.

5 - المكسرات

تشير إحدى الدراسات المتعلقة بالمغذيات إلى أن المكسرات والفول السوداني لهما خصائص غذائية يمكن أن تفيد صحة الإنسان، على وجه الخصوص فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض وعلاجها، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يوفر المزيد من الشعور بالامتلاء ويدعم وظائف التمثيل الغذائي من خلال التوليد الحراري.