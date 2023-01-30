احتفلت الملكة رانيا العبدالله، بعيد ميلاد زوجها الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بكلمات عذبة ورسالة رومانسية، وجهتها له بهذه المناسبة السعيدة.

الملكة رانيا تحتفل بميلاد الملك عبدالله

وفي عيد ميلاده، أعربت الملكة رانيا عن فخرها بزوجها الملك عبدالله الثاني، كما تحدثت عن امتنانها بوجودها في حياته.

وشاركت الملكة رانيا صورة رومانسية جمعتها بالملك عبد الله الثاني، إذ التقطت من الخلف وهي تضع يدها على ظهره في محبة وحنان واضحين.

رسالة رومانسية من الملكة رانيا للملك عبدالله الثاني في عيد ميلاده

وكتبت الملكة رانيا معلقة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الموثق على إنستغرام قائلة: "ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك. ممتنة لكل يوم معك".

رسالة رومانسية من الملكة رانيا للملك عبدالله الثاني في عيد ميلاده

ويحتفل الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، اليوم 30 يناير بعيد ميلاده الحادي والستين، ورحلة مليئة بالإنجازات والعطاء والمحبة، زينتها الملكة رانيا دائما بكلماتها العذبة ورسائلها الداعمة القوية.

تحرص الملكة رانيا على مرافقة الملك عبد الله الثاني في زياراته الرسمية، وتطل دائما بإطلالات أنيقة ومناسبة للزيارات والظهور سواء الرسمي والعائلي.

رسالة رومانسية من الملكة رانيا للملك عبدالله الثاني في عيد ميلاده

وقبل شهر واحد، احتفلت الملكة رانيا رفقة الملك عبد الله الثاني وأسرتهما الصغيرة، باستقبال العام الجديد وكتبت قائلة: "من عائلتنا الصغيرة، كل عام وأنتم بألف خير... نسأل الله أن يحمل العام الجديد السلام والبركة للجميع".

رسالة رومانسية من الملكة رانيا للملك عبدالله الثاني في عيد ميلاده

يذكر أن الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله كانا قد تزوجا قبل تتويج الملك عبد الله ملكاً على الأردن، في عام 1993، ولقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه عام 1999.

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