شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من الصداع.. دراسة تؤكد نقص تناول الألياف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 18٪ من سكان العالم يعانون من الصداع النصفي، أو الصداع المؤلم المتكرر، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الصداع بشكل منتظم، ووفقًا لبحث جديد نشر في المجلة الأمريكية للتغذية Frontiers in Nutrition ، فإن عدم الحصول على ما يكفي من الألياف قد يكون السبب، وفقًا لما نشره موقع "mindbodygreen"

العلاقة بين الألياف والصداع النصفي.

أراد باحثون من الصين النظر في كيفية تأثير الألياف الغذائية على انتشار وشدة الصداع النصفي والصداع لدى المشاركين للقيام بذلك، قاموا بتحليل البيانات الموجودة حول الألياف والصداع من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية.

واستنادًا إلى النتائج التي توصلوا إليها، رأى الباحثون أن هناك ارتباطًا كبيرًا بين الإثنين، حيث يؤدي المزيد من الألياف الغذائية إلى انخفاض في حالات الصداع الشديد والصداع النصفي، لاحظ الباحثون أنه مقابل كل زيادة بمقدار 10 جرامات من الألياف يوميًا، كان هناك انخفاض بنسبة 11٪ في انتشار الصداع والصداع النصفي.

ما يجب فعله

إذا كانت الألياف تساعدنا بالفعل على درء الصداع والصداع النصفي ، فإن الحل بسيط احصل على المزيد من الألياف في نظامك الغذائي ،توجد الألياف في العديد من الأطعمة المختلفة ، من الحبوب إلى الفواكه والخضروات ، وكذلك البقوليات والمكسرات والبذور.

وإليك قائمة بالأطعمة الغنية بالألياف

أفوكادو

الشوفان

الكينوا

حمص

التوت

تفاح

موز

بروكلي

قرنبيط

البطاطا الحلوة

لوز

بذور زهرة عباد الشمس

وبالطبع، بالإضافة إلى الأطعمة التي تتناولها فقط ، يمكنك أيضًا استخدام مكمل عالي الجودة لتلبية احتياجاتك من الألياف بسهولة.