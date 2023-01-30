شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائى للحفاظ على صحة العين أبرزها البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأطعمة الصحية مصدر قوة للعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد الجسم على أن يكون في أفضل حالاته الصحية، تعتبر أعيننا جزءًا لا يتجزأ من أجسامنا وتتطلب رعاية وتغذية إضافية أيضًا، نحن دائمًا نجهد أعيننا من خلال العمل المستمر أمام شاشة الكمبيوتر المحمول أو استهلاك أنواع مختلفة من الوسائط على هواتفنا دون تفكير، هذا يضعف بصرنا ويضر بالعيون على المدى الطويل، إليك أفضل الأطعمة الرائعة المفيدة للغاية للعيون، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".





1. الخضراوات الورقيةالخضروات مثل السبانخ والحلبة واللفت غنية بالكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين، كما أنها غنية جدًا بفيتامين A و C وE. فهي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض العين مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين. 2. البيضيعتبر البيض مصدرًا غنيًا للبروتين ، لكن القليل منهم يعرفون أنه يحتوي أيضًا على الزنك وأن صفار البيض يحتوي على الكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين، إنها تحمينا من الضمور البقعي المرتبط بالعين (AMD) عن طريق منع الضوء الأزرق الضار من إتلاف شبكية العين. 3. بروكليتتوفر هذه الخضراوات على مدار السنة وتحتوي على كميات رائعة من فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ ، نظرًا لكونها غنية بالكاروتينات ومضادات الأكسدة ، فهي تحمي أعيننا من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة 4. البقوليات يعتبر الحمص والفاصوليا والعدس خيارًا نباتيًا للحفاظ على بصرنا حادًا وصحة أعيننا. 5. سلمونالأسماك الدهنية إلى جانب المأكولات البحرية الأخرى غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل DHA و EPA التي تحمي أعيننا من AMD، الحفاظ على مستويات كافية من هذه يمنع أيضا جفاف العين. 6. الفلفل الحلومصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة ، هذه الخضار تحمي أعيننا من الساد، الفواكه والخضروات الطازجة الأخرى مثل القرنبيط والبابايا والفراولة تحتوي أيضًا على فيتامين سي وفيتامين هـ. جرب تناول هذه الأطعمة نيئة لأن حرارة الطهي ستكسر فيتامين سي. 7. البذور والمكسراتحفنة واحدة من هؤلاء توفر نصف كمية الفيتامين E التي نتناولها يوميًا، أنها تساعد على منع إعتام عدسة العين وجفاف العين و AMD. 8. فواكه وخضروات برتقالية اللونيحتوي الجزر والبطاطا الحلوة والمانجو والمشمش على نسبة عالية من البيتا كاروتين - وهو شكل من أشكال فيتامين أ الذي يساعد في الرؤية الليلية، أي قدرة أعيننا على التكيف من الضوء إلى الظلام، يمكن لدمج هذه الأطعمة في نظامنا الغذائي والحفاظ على نمط حياة صحي أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض العيون.