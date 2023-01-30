شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أضرار تراكم شمع الأذن؟.. ضعف السمع وعدم الاتزان أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت دراسة جديدة أجراها علماء السمع في جامعة مانشستر بإنجلترا الضوء على الصعوبات التي يواجهها الأشخاص مع تراكم شمع الأذن، ونشر هذا في موقع "medicalxpress".

وتم نشر النتائج في المجلة البريطانية للممارسة العامة حيث يواجه العديد من الناس احتمال توقف خدمات إزالة شمع الأذن في عيادات طبيب الأذن، ومع ذلك، على الرغم من خدمات الانسحاب، لا يزال شمع الأذن المتأثر سببًا رئيسيًا لاستشارة الطبيب و أكثر من مليوني شخص في المملكة المتحدة يحتاجون إلى إزالة شمع الأذن، كما يقول فريق البحث بقيادة البروفيسور كيفين مونرو في جامعة مانشستر والمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية (NIHR) في مركز مانشستر للأبحاث الطبية الحيوية (BRC).

فيعتبر شمع الأذن مشكلة خاصة في دور الرعاية ، حيث يصيب ما يصل إلى 44٪ من السكان المصابين بالخرف.

وقام فريق البحث بمسح 500 بالغ ممن استخدموا خدمات إزالة شمع الأذن من NHS ووجدوا أن أكثر الأعراض شيوعًا وإثارة للقلق من انسداد الأذنين هي صعوبة السمع.

ويؤثر شمع الأذن على القدرة على التواصل مع الآخرين ولكنه يؤثر أيضًا على الاستماع إلى التلفزيون ومراقبة الأصوات في البيئة.

وتشمل الأعراض الإضافية التي يسببها شمع الأذن المحشور الانزعاج وطنين الأذن.

وقال الدكتور كيفين مونرو، أستاذ علم السمع في جامعة مانشستر ، إذا حاول أي شخص محاكاة تأثير الشمع المتأثر بالتجول بأصابعه وسد آذانه لبضعة أيام ، فسوف يدركون قريبًا ذلك إنها قضية خطيرة.

وهناك عدة أسباب وراء توقف جراحات الطبيب العام عن تقديم خدمات إزالة شمع الأذن، و لم يعد يُنصح بالطريقة التقليدية لحقن الأذنين ولكن هناك طرق أحدث وأكثر أمانًا لطرد الشمع من الأذن.

وهناك أيضًا سوء فهم مفاده أن استخدام قطرات الأذن لتليين الشمع سيكون كافيًا لحل المشكلة ولكن هناك القليل من الأدلة لدعم هذا الادعاء، وبمجرد أن يتم تليين الشمع ، يجب إزالته من الأذن أو تنظيفه بالمكنسة الكهربائية ، ولا يمكن عمل أي منهما في المنزل بدون خبرة.

"ربما يكون أحد الحلول هو أن جراحات الممارس العام يمكن أن تتعاون كشبكة لأن الطبيعة المحمولة لمعدات إزالة شمع الأذن الحديثة مثالية للانتقال إلى مواقع مختلفة.

فشمع الأذن مادة طبيعية يصنعها أجسامنا لتنظيف آذاننا وحمايتها والحفاظ عليها. تؤدي حركة الفك ، وكذلك الجلد الذي يبطن قناة الأذن، إلى انتقال الشمع إلى مدخل الأذن حيث يتقشر بعد ذلك أو يتم حمله بعيدًا عند الغسيل. في بعض الأحيان لا يعمل هذا، ويتأثر شمع الأذن.