شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تشير لإصابتك بمرض قصور القلب أبرزها ضيق التنفس وتورم الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصور القلب الاحتقاني، هى حالة خطيرة تحدث عندما لا يتمكن القلب من الحصول على ما يكفي من الأكسجين والدم لدعم الأعضاء الأخرى في الجسم، هذا لا يعني أن القلب قد توقف عن النبض، ولكنه يواجه صعوبة في ضخ العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، عندما يحدث هذا، غالبًا ما يتراجع الدم ويمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين، ما يسبب ضيقًا في التنفس، وإليك العلامات التي تشير للإصابة بقصور القلب، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

قصور القلب الاحتقاني

يمكن أن يكون لقصور القلب الاحتقاني العديد من الأسباب ويمكن أن يكون حادًا أو مزمنًا ، على الرغم من أنه في الحالة الأخيرة يتضمن بشكل عام ما يسمى بإعادة التشكيل المرضي، يحدث هذا إذا تعرضت عضلة القلب - الجدار العضلي المركزي للقلب - لتغيير في خصائصها الخلوية والجزيئية مما يضعف الوظيفة المناسبة.

علامات قصور القلب الاحتقاني

يظهر قصور القلب الاحتقاني عمومًا بالتعب وضيق التنفس ، وارتفاع معدل ضربات القلب وتورم في القدمين أو الساقين، وأحيانًا إلى جانب أعراض أقل تحديدًا مثل الارتباك والمشاكل النوم أو الاضطرار إلى الاستيقاظ ليلاً للتبول، يمكن أن يكون هناك أيضًا زيادة في الوزن مع احتباس السوائل أو خفقان القلب أو وجود سعال جاف، وينتج تورم الساق والكاحل عن عملية تسمى الوذمة ، حيث يخرج السائل إلى الأنسجة تحتها الجلد، في هذه الحالة بشكل أساسي من الدورة الدموية الاحتياطية عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل كافٍ في الشريان الرئوي (من البطين الأيمن) والشريان الأورطي (من البطين الأيسر).

اعتمادًا على مرحلة قصور القلب الاحتقاني وشدته ، قد يعاني المرضى أيضًا من تراكم السوائل في البطن، عند الفحص السريري في عيادة الطبيب، قد يسمع الطبيب أو الممرضة التي تستمع من خلال سماعة الطبيب صوت طقطقة في الرئتين وأصوات غير طبيعية من القلب، أو قد يلاحظ برودة الأطراف أو تغير اللون الأرجواني (زرقة) بسبب عدم كفاية الدورة الدموية والأكسجين.

كيفية تقليل مخاطر الإصابة بفشل القلب الاحتقاني

تتداخل الإجراءات الوقائية لفشل القلب الاحتقاني في الغالب مع تلك التي ربما سمعت عنها في درء أمراض القلب بشكل عام، على سبيل المثال الإقلاع عن التدخين وتعاطي التبغ ، والمشاركة في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على وزن صحي للجسم، وتعديلات النظام الغذائي لتحسين تناول الفاكهة والخضروات مع التحكم في الملح والسكر والدهون المشبعة الزائدة.

من المهم إجراء فحوصات طبية منتظمة لاكتشاف المشكلات المحتملة ومعالجتها ، مثل ارتفاع ضغط الدم، وفي حالة التشخيصCHF ، للتأكد من تناول الأدوية الموصوفة مثل مدرات البول، تساعد هذه الأنظمة بشكل أساسي على إراحة القلب.

وإدارة الإجهاد هو المفتاح لتجنب قصور القلب الاحتقاني ومجموعة من المشكلات الصحية الأخرى، والتي ارتبطت في كثير من الحالات بالارتفاع المزمن لهرمون الكورتيزول في الدم، وهو هرمون التوتر الذي تنتجه الغدد الكظرية.