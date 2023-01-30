شكرا لقرائتكم خبر عن الفتق والانفعال الشديد يؤدى إلى الألم أسفل الظهر.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الإصابة بآلام الظهر خلال السنوات العشر الأخيرة ظاهرة يعاني منها جميع فئات العمر، خاصة النساء يظهر لديهن ألم أسفل العمود الفقري، وذلك وفقًا لما نشره موقع فيستي. رو.

ومن جانبه قال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، فور الشعور بالألم أسفل الظهر لأي شخص، يجب عليه مباشرة التوجه إلى الطبيب، لتحديد درجة الإصابة بالألم، وأخذ الأدوية المناسبة للمريض، مشيرًا إلى أن هناك ألمًا عرضيًا يمكن التخلص منه ذاتيًا.

كما أكد الطبيب الروسي الكسندر أن هناك العديد من الأسباب المختلفة وراء ألم أسفل الظهر، منها الإجهاد الشديد، والإرهاق، والفتق، وارتفاع ضغط الدم، والانفعال الشديد يؤدي إلى ألم الظهر أيضًا.

وأوضح الدكتور الكسندر أن أكثر الأسباب انتشارًا لألم الظهر، هي تشنج عضلات الظهر، موضحًا أن تلك التشنجات تحدث عندما ينحني الشخص للأمام بصورة غير صحيحة، يكون من الصعب عليه العودة إلى حالته الأولية بسبب الألم.

وأكد الطبيب أنه في حالة الإصابة بالتشنجات العضلية يصعب علي المريض أخذ مسكنات، لأنه تشنج عضلي وليس مجرد ألم عادي. لذلك يجب تناول أدوية تساعد على إزالة التشنج أو تخفيفه، بجانب بعض الممارسات الرياضية خاصة".

ويشعر الشخص بألم حاد في الظهر أيضًا بسبب الفتق وأمراض الأعضاء الداخلية للجسم وهشاشة العظام، خاصة لدى النساء وهن في عمر متقدم، وكذلك بسبب الإجهاد.

وأضاف الطبيب الروسي: "أحيانا يظهر ألم الظهر لدى الأشخاص سريع الانفعال في حالات الاجهاد الشديد، حيث يشعرون فورًا بألم في الظهر، بسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، يظهر على شكل ألم أسفل الظهر".

وتابع: بما أن أسباب آلام الظهر مختلفة، فهي تعالج بأدوية وطرق مختلفة. ولكن إذا كان الشخص يشعر دائما بألم في اسفل الظهر حتى في حالة الهدوء ، فهذا سببه الفتق أيضا، لذلك من الأفضل له مراجعة الطبيب لتحديد السبب.

ويشير الطبيب إلى أن من المهم في جميع الحالات تحاشي الذعر، لأن الجميع يشعرون بألم في الظهر في وقت ما. ولكن إذا كان الألم متكررا ومزعجا، يجب مراجعة الأخصائي.