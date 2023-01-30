شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالهرمونات البديلة يمكن أن يمنع مرض ألزهايمر بين النساء المعرضات للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعد العلاج بالهرمونات البديلة في الوقاية من مرض الزهايمر والخرف بين النساء المعرضات لخطر الإصابة بالمرض، وذلك وفقًا لأبحاث جامعة إيست أنجليا، وكما نشر موقع "medicalxpress".

وأظهرت الدراسة أن استخدام العلاج التعويضي بالهرمونات يرتبط بذاكرة أفضل وإدراك وحجم أكبر للدماغ في وقت لاحق من الحياة بين النساء اللائي يحملن جين APOE4 - أقوى جين عامل خطورة للإصابة بمرض الزهايمر.

ووجد فريق البحث أن العلاج التعويضي بالهرمونات كان أكثر فاعلية عند تقديمه في وقت مبكر من رحلة انقطاع الطمث أثناء انقطاع الطمث.

وقادت البروفيسور آن ماري مينيهان، من كلية الطب نورويتش في جامعة إيست أنجليا ومديرة معهد نورويتش للشيخوخة الصحية في جامعة إيست أنجليا، الدراسة بالتعاون مع البروفيسور كريج ريتشي في جامعة إدنبرة.

وقال البروفيسور مينيهان: "نحن نعلم أن 25% من النساء في المملكة المتحدة يحملن الجين APOE4 وأن ما يقرب من ثلثي مرضى الزهايمر من النساء.

بالإضافة إلى العيش لفترة أطول، يُعتقد أن السبب وراء ارتفاع معدل انتشار الإناث مرتبط بآثار انقطاع الطمث وتأثير عامل الخطر الوراثي APOE4 الذي يكون أكبر لدى النساء.

أردنا معرفة ما إذا كان العلاج التعويضي بالهرمونات يمكن أن يمنع التدهور المعرفي في ناقلات APOE4 المعرضة للخطر.

ودرس فريق البحث بيانات من 1178 امرأة شاركن في المبادرة الأوروبية للوقاية من مرض ألزهايمر الخرف، والتي تم إعدادها لدراسة صحة دماغ المشاركين بمرور الوقت.

وامتد المشروع إلى 10 دول وتتبع أدمغة المشاركين من "صحية، وإلى تشخيص الخرف في البعض، و تم تضمين المشاركين إذا كانوا فوق الخمسين وخالٍ من الخرف.

ودرس فريق البحث نتائجهم لتحليل تأثير العلاج التعويضي بالهرمونات على النساء اللواتي يحملن النمط الجيني APOE4.

ووجد الأطباء أن استخدام العلاج التعويضي بالهرمونات يرتبط بذاكرة أفضل وحجم أكبر للدماغ بين حاملي الجينات المعرضين للخطر APOE4، وكانت الارتباطات واضحة بشكل خاص عندما تم تقديم العلاج التعويضي بالهرمونات مبكرًا - خلال الانتقال إلى سن اليأس، المعروف باسم انقطاع الطمث.

وهذا مهم حقًا لأنه كانت هناك خيارات دوائية محدودة للغاية لمرض الزهايمر لمدة 20 عامًا وهناك حاجة ماسة إلى علاجات جديدة.

فإن تأثيرات العلاج التعويضي بالهرمونات في دراسة الملاحظة هذه ، إذا تأكدت في تجربة تدخل ، ستعادل عمر دماغ أصغر بعدة سنوات.

وقالت البروفيسور آن ماري مينيهان، بحثنا في الارتباطات مع الإدراك وأحجام الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، ولم نلق نظرة على حالات الخرف، لكن الأداء المعرفي وحجم الدماغ المنخفض ينبئان بخطر الإصابة بالخرف في المستقبل.

وقال البروفيسور مايكل هورنبيرجر، من كلية طب نورويتش في جامعة إيست أنجليا، أنه من السابق لأوانه القول على وجه اليقين أن العلاج التعويضي بالهرمونات يقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى النساء، لكن نتائجنا تسلط الضوء على الأهمية المحتملة للعلاج التعويضي بالهرمونات والطب الشخصي في تقليل مخاطر مرض الزهايمر.

وأضاف ، ستكون المرحلة التالية من هذا البحث هي إجراء تجربة تدخل لتأكيد تأثير بدء العلاج التعويضي بالهرمونات مبكرًا على الإدراك وصحة الدماغ، وسيكون من المهم أيضًا تحليل أنواع العلاج التعويضي بالهرمونات الأكثر فائدة.

فهذه النتيجة المهمة من مجموعة EPAD تسلط الضوء على الحاجة إلى تحدي العديد من الافتراضات حول مرض الزهايمر المبكر وعلاجه، خاصة عند النظر في صحة دماغ المرأة.

وتأثير على كل من الإدراك وتغيرات الدماغ، و على التصوير بالرنين المغناطيسي يدعم فكرة أن العلاج التعويضي بالهرمونات له فائدة ملموسة، وهذه النتائج الأولية تحتاج إلى تكرار ولكن في مجموعات سكانية أخرى .