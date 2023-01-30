فوائد تناول الفاكهة في الصباح 

بيروت - نادين محمد - عادة لا نتناول الفاكهة في الصباح، لكن يبدو أنها عادة مهمة للصحة و الوزن. تناول الفاكهة على معدة فارغة قد يكون خيارًا جيدًا للهضم والجلد والشعر والتمثيل الغذائي والمناعة.

تحتوي كل فاكهة على مجموعة متنوعة من الإنزيمات والأحماض التي يمكن أن تتفاعل مع البكتيريا الموجودة في الأمعاء، لذا يجب فهم خصائص كل فاكهة أولًا.

يقول الخبراء تحتوي جميع الفواكه على إنزيمات نشطة وأحماض فاكهة مثل حامض الستريك والطرطريك والفوماريك وحمض الأكساليك وحمض الماليك الذي يتفاعل بسرعة مع حمض اللاكتيك في منتجات الألبان ولا يختلط جيدًا مع الخضار والحبوب و اللحم؛ لذلك يشعر الفرد بصعوبة الهضم إذا تناول الفاكهة عقب الأكل مباشرةً.

نصائح لتحقيق أقصى استفادة من الفاكهة:

1- تجنبي تناول الفاكهة في الصباح على معدة فارغة إذا كنت تعانين من أعراض مثل مثل البرد والسعال والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية والربو وحمى القش واحتقان الرئة والتهاب الشعب الهوائية والسكري وزيادة الوزن.

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2- تناولي الفواكه إذا كنتِ تعانين من أعراض مثل الإمساك وجفاف الجلد الخشن والشعر الجاف المتطاير ومشاكل الهضم و التمثيل الغذائي. تعزز الفاكهة بكتيريا الأمعاء وتحفز عصارات الجهاز الهضمي. يجب أن يكون لديك فواكه مطهية (مطهية بماء القرفة والقرنفل والفلفل) للمساعدة على الهضم والتخلص من أعراض الإمساك.

3- يجب عدم خلط الفاكهة بالخضروات ومنتجات الألبان والحبوب والحبوب أو اللحوم لأنها يمكن أن تصبح سامة.

مزايا تناول الفاكهة في الصباح

1. التخلص من السموم

يخضع جسمنا لعملية التخلص من السموم من الساعة 7 إلى 11 صباحًا ، وستعطي الفواكه إضافة إلى الطاقة لهذه العملية على عكس الأطعمة المضادة للسموم التي تحتوي على الكثير من الدهون.

2. زيادة التمثيل الغذائي

الفواكه هي أطعمة سهلة الهضم. إن تناولها في الصباح يزيد من معدلات التمثيل الغذائي للساعات القادمة بسبب تدفق سكريات الفاكهة الطبيعية.

3. تعزيز الطاقة

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جسمكِ في حاجة ماسة إلى سكريات الفاكهة الطبيعية بعد الاستيقاظ مباشرة. جربي تبديل فنجان القهوة بطبق من الفاكهة الطبيعية أو كوب من العصير الخالي من السكر.

اذا كنت من المواظبات على تناول الفاكهة، ما رأيك بتطبيق رجيم الفاكهة الموسمية.



المصدر : موقع health line