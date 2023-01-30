إعداد دواء لعلاج مرض انهيار الجينوم البشرى بروسيا

القاهرة - سامية سيد - تعكف الدولة الروسية على إعداد دواء جديد، يحل محل عقار Zolgensma الأجنبي، الذي يعد أغلى دواء في العالم، ويستخدم هذا الدواء لعلاج مرض انهيار الجينوم البشري، وذلك وفقًا لما نشره موقع رامبر.رو.

ومن جانبها تقوم شركة Biocad الروسية بتطوير دواء ABN-4، ولا يزال هذا الدواء حاليًا قيد التجارب السريرية، مشيرة بمجرد الانتهاء من التجارب سيتم توزيعه في مختلف الصيدليات .

وأكدت الشركة أنه حال نجاح الاختبارات، سيطرح الدواء للبيع بحلول عام 2026، وبحسب قناة "تليجرام"، دواء Zolgensma الأجنبي الصنع من تصنيع شركة Novartis السويسرية، والذي يبلغ سعره 2.1 مليون دولار، تم إدخاله في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية حيث احتل مكانة أغلى عقار في العالم، وهناك 3 شركات فقط في العالم بمقدورها إنتاج هذا الدواء الغالي الثمن.

وأضافت الشركة الروسية أن تكلفة الحقنة الواحدة من الدواء الروسي قد بلغت حوالي 60 مليون روبل، ما يقل أضعافًا عن سعر الدواء السويسري.

ويمكن بحقنة واحدة، من هذا الدواء إصلاح "انهيار" الجينوم البشري والشفاء من المرض، بينما يضطر المرضى المصابون بهذا المرض الخطير إلى تعاطي أدوية أخرى مدى الحياة.

يذكر أن مستشفيات جامعة عين شمس، سبق ونجحت فى عملية حقن أول طفل مصرى مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكى للدواء الأغلى سعرا فى العالم ويسمى "زولجينزما zolgensma". فى مارس 2021

الدواء هو العلاج الجينى الأول من نوعه في العالم الذى يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدى ولمرة واحدة فقط وقد أنتجته شركة متخصصة في العلاج الجيني، وأجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الدواء في مايو 2019 وتبلغ قيمة الدواء 2.125 مليون دولار.

الشركة المنتجة للدواء تقدم 100 فرصة للحصول على الدواء مجانًا فى الدول التى لم يتم تسجيل الدواء بها وتضع شروطًا لاختيار الأطفال المرضى منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين وأن تكون الطفرة فى الجين الأول وعليه تقدمت وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس بـ 8 حالات من الأطفال المصابين قامت الشركة باختيار حالة الطفل (ريان) من محافظة الإسكندرية، والذى يتم عامه الثانى بعد أيام.