دراسة تؤكد أن أجهزة المناعة للأطفال تتيح لهم التغلب على كورونا بسهولة

كشفت دراسة جديدة عن أن أجهزة المناعة للأطفال تتيح لهم التغلب على كورونا بسهولة، ما ينتج عنه استجابة أولية قوية تقضي بسرعة على الفيروس، لكن الجهاز المناعي لا يطور ذاكرة دائمة وطويلة الأمد لكورونا، ما قد يتركهم عرضة لعدوى أكثر خطورة في المستقبل، بحسب موقع "Health".

وقال الباحثون، في معهد جارفان للأبحاث الطبية في سيدني بأستراليا، إنه نظرًا لأن الاستجابة الأولية توفر مثل هذا الإزالة السريعة، فإن أجهزة المناعة لدى الأطفال لا تتذكر الفيروس ولا تتكيف للاستعداد للعدوى في المستقبل.

نتيجة لذلك، لا يزال جسمهم يتعامل مع كورونا كتهديد جديد، ما يعرضهم للإصابة بالمرض من عدوى كورونا في المستقبل.

وقال المؤلف تري إنه رئيس مختبر الفحص المجهري والتعبير الجيني، في معهد جارفان للأبحاث الطبية في سيدني"الثمن الذي يدفعه الأطفال لكونهم بارعين في التخلص من الفيروس في المقام الأول هو أنهم لا تتاح لهم الفرصة لتطوير ذاكرة" تكيفية "لحمايتهم في المرة الثانية التي يتعرضون فيها للفيروس".

يتمتع جهاز المناعة لدى كل شخص بوضعين - الجهازين الفطري والتكيفييتكون الجهاز المناعي الفطري بشكل أساسي من حواجز مثل الجلد والأسطح المخاطية التي تمنع الفيروسات جسديًا من دخول الجسم.

كما يمكن أن يولد استجابات مناعية عامة عندما يكتشف غازًا أجنبيًا مثل فيروس أو بكتيريا، على الرغم من أنه لا يمكنه التمييز بين مسببات الأمراض المحددة.

من ناحية أخرى، يحتوي الجهاز المناعي التكيفي على الخلايا البائية والتائية التي تعمل كخلايا "ذاكرة". يتعلم هذا النظام التعرف على أجزاء مختلفة من فيروسات معينة وتمييزها ، ويمكنه توليد استجابة سريعة وموجهة للعدوى.

يبدأ الأطفال بسجل فارغ لجهاز المناعة، ويعتمدون على نظام المناعة الفطري لديهم لهزيمة العدوى.

مع نموها وتعرضها لمزيد من الفيروسات، تتعلم خلايا الذاكرة التائية الخاصة بها كيفية الاستجابة لتلك الفيروسات.

قال الباحث الإكلينيكي الدكتور فيليب بريتون، طبيب الأمراض المعدية للأطفال في مستشفى الأطفال في ويستميد في سيدني: "تنتقل أجهزة المناعة لدى الأطفال من الاعتماد في الغالب على الجهاز الفطري إلى الحاجة إلى الجهاز التكيفي كنسخة احتياطية مع تقدمهم في السن وغير قادرين على التخلص من الفيروسات بالسرعة".

بالنسبة للدراسة الجديدة ، قام الباحثون بتحليل وراثي لعينات خلايا الدم البيضاء لمراجعة استجابات الخلايا التائية لدى الأطفال والبالغين ، في وقت الإصابة بعدوى كورونا وكذلك بعد شهر واحد.

أجروا هذا التحليل على مجموعة من سبعة أطفال وخمسة من أفراد الأسرة البالغين المخالطين لهم في المنزل ، بعد الإصابة الخفيفة أو غير المصحوبة بأعراض كورونا. تم تضمين اثنين من البالغين الإضافيين غير المرتبطين في المستشفى مع كورونا في الدراسة.

ووجد الباحثون أن الأطفال نجحوا في مقاومة مرض كورونا من خلال الاستجابة المناعية في مجرى الهواء العلوي ، والتي اعتمدت على الحواجز المادية مثل المخاط وكذلك الخلايا المناعية التي تهاجم أي فيروس في الأفق.

كان البالغون على عكس ذلك تمامًا - عدد قليل من الخلايا التائية ولكن استجابات خلايا الذاكرة التائية الرائعة بعد العدوى والتعافي.

قال الباحثون إن هذه النتائج توفر دعمًا إضافيًا لتطعيم الأطفال ضد كورونا.

وأوضحوا "لا يُتوقع من الأطفال تطوير مناعة طويلة الأمد من عدوى كورونا الطبيعية ، لذلك يحتاجون إلى الحصول على لقاح للحماية من الأمراض الخطيرة."

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