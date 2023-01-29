هل يتسبب التعرض لتلوث الهواء قبل الولادة فى انخفاض الدرجات المعرفية عند الرضع؟

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القاهرة - سامية سيد - تميل الأطفال الصغار الذين تعرضت أمهاتهم لمستويات أعلى من تلوث الهواء خلال منتصف إلى أواخر الحمل إلى تسجيل درجات أقل في مقاييس الإدراك والتنسيق الحركي والمهارات اللغوية، وفقًا لأبحاث جامعة كولورادو بولدر الجديدة في أمريكيا.

ونُشرت اليوم في مجلة الصحة البيئية، دراسة توضح أن العلاقة بين التلوث قبل الولادة ونمو الدماغ في مرحلة الرضاعة، وإنه يضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن التعرض للهواء الملوث أثناء فترات النمو الحرجة يمكن أن يكون له آثار دائمة محتملة على صحة الأطفال.

وقالت كبيرة الباحثين الدكتورة تانيا ألديريت، الأستاذة المساعدة في علم وظائف الأعضاء التكاملي في جامعة كولورادو بولدرأنه تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن التعرض للتلوث، خاصة أثناء منتصف الحمل إلى أواخره، قد يؤثر سلبًا على التطور العصبي في الحياة المبكرة".

بالنسبة للدراسة، تابع فريق البحث 161 زوجًا صحيًا من الأمهات والرضع المقيمين في جنوب كاليفورنيا والتحقوا بدراسة حليب الأم، وهي دراسة طولية لصحة الرضع.

وقدم المشاركون تاريخًا تفصيليًا للمكان الذي عاشوا فيه، واستخدم الباحثون بعد ذلك نظام جودة الهواء التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية، والذي يسجل البيانات من محطات المراقبة المحيطة في جميع أنحاء البلاد، لحساب تعرض الأمهات للملوثات من حركة المرور على جانب الطريق والصناعة ودخان حرائق الغابات وغيرها من المصادر أثناء الحمل.

عندما بلغ الأطفال سن الثانية، خضعوا لسلسلة من اختبارات النمو العصبي، لتقييم المهارات المعرفية والحركية واللغوية.

بعد الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وعدد المرات التي رضع فيها الطفل رضاعة طبيعية في اليوم، سواء كان الرضيع مبكرًا أو متأخرًا أو في الوقت المحدد، ووزن الأم، ووزن الطفل عند الولادة، وعوامل أخرى يمكن أن تؤثر على النتائج ، وجدت الدراسة أن عامين من العمر ، وتعرض الصغار قبل الولادة لمزيد من الجسيمات القابلة للاستنشاق وسجلوا درجات أقل بشكل ملحوظ في الاختبارات المعرفية.

وعلى سبيل المثال، سجل أولئك الذين تعرضوا لمستويات عند النسبة المئوية 75 مقارنةً بالشريحة المئوية 25 أقل بنحو 3 نقاط.

وبعبارة أخرى، كان هناك 16٪ من المشاركين درجة معرفية مركبة تشير إلى درجة معينة من الضعف، وإذا كان جميع المشاركين قد تعرضوا للتلوث مثل النسبة المئوية الخامسة والسبعين، فإن انتشار الضعف الإدراكي في سن الثانية سيكون 22٪.

مفتاح منتصف الحمل إلى أواخره.

وقال المؤلف الأول زاك مورجان، الذي تخرج في مايو وحصل على درجة الماجستير في علم وظائف الأعضاء التكاملي، إن التعرض كان مهمًا، وفقًا للدراسة، حيث ثبت أن التعرض في منتصف إلى أواخر الحمل يضر بشكل خاص بالنمو العصبي.

ويتطور الدماغ بشكل مختلف في مراحل مختلفة من الحمل وعندما يكون لديك اضطراب في نافذة حرجة يمكن أن تؤثر على مسار هذا التطور.

وأوضح أنه خلال الفترة من منتصف إلى أواخر الحمل، تتشكل الدوائر الرئيسية داخل الدماغ لدعم الأنظمة الحسية والتواصلية والحركية.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تأثير التلوث على الدماغ النامي ، تشير الأبحاث السابقة إلى أن الملوثات المستنشقة قد تتلامس مباشرة مع الجنين ، مما يسبب التهابًا جهازيًا وإجهادًا تأكسديًا يمكن أن يتداخل مع النمو العصبي.

وتسلط النتائج التي توصل إليها الاباحثون لضوء على أهمية معالجة تأثير التلوث على المجتمعات المحرومة وتشير إلى خطوات إضافية يمكن لجميع العائلات اتخاذها لحماية صحتهم.

وحذرت من أن مجرد تعرض المرأة لمستويات عالية من التلوث أثناء الحمل لا يعني أن طفلها سيعاني من عجز إدراكي دائم.

لكنها توصي النساء الحوامل بتوخي اليقظة في تجنب الملوثات المحمولة جوًا عندما يكون ذلك ممكنًا ، لا سيما في الثلث الثاني والثالث من الحمل، ويجب عليهم أيضًا وتجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في الأيام التي ترتفع فيها نسبة التلوث؛ الاستثمار في نظام تنقية الهواء داخل المنزل ؛ افتح النوافذ أثناء الطهي ؛ وابتعد عن التدخين السلبي.