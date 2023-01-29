كيت ميدلتون تطلق حملة جديدة لمركزها الملكي للطفولة المبكرة

تقود كيت ميدلتون حملة جديدة مثيرة لتسليط الضوء على أهمية السنوات الأولى من حياة الأطفال، حيث أصدرت أميرة ويلز، 41 عاماً، رسالة يوم السبت تعلن فيها الحملة الجديدة لمركزها الملكي للطفولة المبكرة.

نص رسالة كيت ميدلتون للإهتمام بالطفولة

كتبت الأم لثلاثة أطفال: "هذا الأسبوع، يُسعدني أن أكشف أن مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة سيطلق حملة توعية جديدة كبيرة، مما يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة للسنوات الخمس الأولى من حياتنا في تشكيل البالغين. خلال طفولتنا المبكرة جداً، تتطور أدمغتنا بمعدل مذهل- أسرع من أي وقت آخر في حياتنا. تُشكل تجاربنا وعلاقاتنا ومحيطنا في تلك السن المبكرة بقية حياتنا. إنه وقت نضع فيه أسس الحياة وجذورها. عندما نتعلم كيف نفهم أنفسنا، ونفهم الآخرين، ونفهم العالم الذي نعيش فيه".

وتابعت قائلة: "لكننا كمجتمع، فإننا ننفق حالياً الكثير من وقتنا وطاقتنا على الحياة اللاحقة. أنا مصممة تماماً على أن هذه الحملة طويلة المدى ستغير ذلك. وستبدأ من خلال تسليط الضوء على كيفية تطورنا خلال الطفولة المبكرة ولماذا هذه السنوات مهمة للغاية من حيث تشكيل من نكون. مجموعة من الخبراء تغطي مجالات العلوم والبحوث وصنع السياسات والممارسات المباشرة بالإضافة إلى مجموعة مثيرة من الوجوه المشهورة من الموسيقى والرياضة والتلفزيون لتظهر لنا جميعاً سبب الاهتمام بهذا الأمر".

قالت كيت: "نحتاج جميعاً إلى معرفة الأهمية الحاسمة لطفولتنا المبكرة. إنها حقاً سنوات لا مثيل لها في حياتنا. أحث كل شخص يقرأ هذا على اغتنام الفرصة لمعرفة المزيد عن هذا الوقت المذهل من الحياة، والتفكير مرة أخرى في طفولتكم وكيف شكلتكم، والأهم من ذلك، أن تسألوا أنفسكم ما يمكنكم فعله لجعل العالم مكاناً أكثر دعماً وحباً لأطفالنا. لأن الأطفال الأصحاء والسعداء يشكلون مستقبلاً صحياً وسعيداً". ووقّعت الرسالة "كاثرين".

قال متحدث باسم قصر كنسينغتون في لندن: "لقد لعبت الأميرة دوراً نشطاً في كل مرحلة من مراحل هذه الحملة. تماماً مثل حملة Heads Together للمؤسسة الملكية، والتي ركزت على خلق الانفتاح للحديث عن الصحة العقلية، تريد الأميرة أن تحدث هذه الحملة التغيير في الطريقة التي نفكر بها ونرى أهمية السنوات الأولى. هذا أمر بالغ الأهمية البداية. وأعتقد أن هذا سيكون محور تركيز رئيسي لعملها بعد الأسبوع المقبل".

كيت ميدلتون تقدم فكرة عن مشروعها التالي

تم عرض إعلان تشويقي لأول مرة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لكيت والأمير ويليام يوم السبت، والذي يُلمِّح إلى المشروع الجديد، بعنوان تشكيلنا Shaping Us. ويقرأ التعليق مع مقطع الفيديو: "طفولتنا المبكرة تشكل بقية حياتنا. ShapingUs قريباً مع مركز الطفولة المبكرة".

وقد ألمحت أميرة ويلز إلى بعض الخطط الكبيرة في العمل خلال اجتماع في قلعة وندسور يوم الأربعاء مع مجموعتها الاستشارية المشكلة حديثاً لمركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة. قالت للمجموعة المكونة من ثمانية خبراء في علم الأعصاب وعلم النفس وطب نفس الفترة المحيطة بالولادة وتطوير السياسات: "أنا متحمسة حقاً للأسبوع المقبل، هناك الكثير الذي سيصدر".

كيت ميدلتون تركز على الطفولة

تركز الكثير من الأعمال الملكية للأميرة كيت على تنمية الطفولة المبكرة وتزويد الأطفال بأفضل بداية ممكنة في الحياة.

في عام 2021، أطلقت مركز المؤسسة الملكية للطفولة المبكرة لزيادة الوعي حول سبب أهمية السنوات الخمس الأولى من الحياة لنتائج حياتهم المستقبلية، وما يمكن القيام به كمجتمع لاحتضان هذه الفرصة الذهبية لإنشاء أسعد، وأكثر صحة نفسية، وأكثر رعاية للمجتمع.

وجاء المركز بعد عقد من العمل الذي قامت به كيت في الحياة العامة، حيث رأت خلاله أن العديد من تحديات الحياة- من الصحة العقلية إلى الإدمان- يُمكن أن تكون متجذرة في الصعوبات التي يواجهها الأطفال وعائلاتهم في وقت مبكر من حياتهم.

وفي بداية 2023، كان عمل كيت ميدلتون الذي يسلط الضوء على أهمية السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل جزءاً كبيراً من ارتباطاتها الملكية. في وقتٍ سابق من هذا الشهر في أول مشاركة فردية لها هذا العام، زارت حضانة Foxcubs في لوتون للدردشة مع الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين. أمضت وقتاً على طاولة الحفرة الرملية، ووضعت قناعاً على وجهها.

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